應用教育文憑DAE取代毅進　課程革新貼近生活應用　12月接受報名

政府於《施政報告》中提出發展職業專才教育，將會推出「應用教育文憑課程」，取代毅進文憑課程。自資專上院校聯盟宣布將於23年9月起，開辦全新應用教育文憑（DAE），下月起接受報名，23年9月取錄首批學生入學



全日制課程為期一年，內容貼近生活應用，學生必修中文、英文、數學3科，另需修讀5個補充學科，或2個補充科及相當於3個補充科的「選修群組」，完成後可獲相當於文憑試包括中、英文5科2級的資歷，相當於資歷架構第3級，可銜接升讀副學位以及投考公務員。



DAE課程要求學生修讀600課時，學生一半時間修讀中、英、數3個必修科，其餘時間可修讀5個補充科目，或2個「補充學科」及相當於3個「補充學科」的「選修群組」，讓學生因應個人興趣和需要選擇。此外，學生於修讀期間須完成10小時或以上的全方位學習活動。

23年9月新學年將有8間自資院校開辦DAE，合共提供159個不同範疇的「選修群組」，例如紀律部隊入職訓練、酒店、旅遊及款待服務等。課程將於12月起接受網上報名，並需繳交200元報名費，預計於7月17日截止報名，翌日起通知學生取錄結果。除中六畢業生外，亦接受年滿21歲香港居民報讀，並設有兼讀制讓學生在指定年期內完成課程。

自資專上院校聯盟鍾志杰表示，DAE的特點在於讓學生有多一個發展途徑，完成後可選擇繼續升學或就業。設計課程時曾諮詢過百位僱主和業界，因應社會實際需要制訂，包括在補充科目加入科技創科技能，培養學生應付未來挑戰所需的素養。

DAE課程總監黃志堅表示，課程着重應用，例如中文會教求職寫作、英文着重日常生活和職場溝通，數學則會涉及稅務、供樓計算數據描述。另外，課程各學科採用多元化評估策略，所有科目筆試佔比不多於一半，並會透過短片、課堂表現等評估學生表現，強調課程並非「毅進2.0」。

DAE課程監理會主席陳卓禧表示，DAE是教育局恆常資助項目，現時並無具體收生人數目標。至於學費方面，他表示正待教育局審批，但合資格學生修畢一科即可獲發還3成學費；若學生通過學生資助辦事處入息審查可獲發還一半或全額學費。