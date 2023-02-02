應用教育文憑｜一文看清與毅進文憑分別、升學就業前景及報名方法

應用教育文憑（DAE）是將於2023／24學年推出的課程，為中六離校生及21歲或以上人士提供另一學習途徑，以獲得就業及進修所需的學歷。到底此課程與過去的毅進文憑有甚麼分別？升學及就業前景如何？如何報讀課程？「01教育」已經在下文已經為你整合所有資訊，並列出此課程架構及修讀模式！



應用教育文憑（DAE）到底是什麼？下文將會為你講解！（GettyImages）

應用教育文憑（DAE）是什麼？

應用教育文憑（DAE）是本地自資高等教育聯盟所開辦的課程，以取代舊有的毅進文憑，其資歷相當於香港中學文憑考試（DSE）考獲5科第二級水平。課程的主要目標是提升學員的知識和技能，以及培育良好的品德和態度，通過全人發展為社會帶來正面影響，對象為中六離校生或已年滿21歲本港人士。

應用教育文憑的修讀模式及課程結構

應用教育文憑修讀模式及年期分別為一年全日制或一般可於兩年內完成的兼讀制。而文憑會要求學員修讀600個學時，兩種修讀組合分別為：

1）3科必修科目配搭2科補充科目及3科選修科目；或

2）3科必修科目配搭5科補充科目



文憑的必修科目、補充科目及選修科目則選擇如下：

必修科目：中國語文、英國語文及數學科

補充科目：生涯規劃、數碼公民、人際傳意與個人發展、延伸數學及科技創新技能科

選修科目：學員須修讀院校其中一個選修科目群組，當中包含3科各60學時的選修科目，科目由院校自行訂立，內容以實用及廣泛為主，以迎合學員的興趣及志向



畢業及頒發應用教育文憑的要求包括：

1）在所修讀的科目分別取得整體評核及格，每科出席率達至少達八成；

2）修讀期間參加至少10小時由自資高等教育聯盟認可和舉辦的全方位學習活動；



全日制學員於同一院校完成所有科目。兼讀制學員可於不同院校完成所提供的必須科目，修畢後可獲發成績單及修業證明，並於首次報讀選修科目時選擇其中一間院校提供的其中一個選修科目群組及補充科目組合，完成後可獲修讀時數最多的院校頒授應用教育文憑。如在個別科目未能取得及格成績，可以兼讀制形式重新修讀該科目，以達到畢業要求。



應用教育文憑的補充科目是什麼？

應用教育文憑設有5科補充科目，每科各佔60學時，課程內容統一發展，而各課程提供院校均按同一課程授課，旨在加強學員的個人發展，為他們未來繼續進修或投身職場作好準備。以下是5科補充科目的介紹：

1. 生涯規劃

通過理論及實踐活動，例如以寫作、聆聽研討報告、自我反思及與人溝通等方式，讓學員認識個人性格特質和發展潛能，增進對生涯規劃的認知及技巧。

2. 數碼公民

通過了解資訊社會的運作，以提升學員的資訊素養能力，例如懂得分析媒體資訊質素、掌握數碼安全知識及反思市民在網絡世界的權利和義務，因而恰當地使用數碼媒體。

3. 人際傳意與個人發展

通過自我認識、人際溝通及小組互動活動，當中包括文字和語言的表達、聆聽、觀察及討論等，以建立學員的自我反思、情緒管理、人際溝通及團隊協作等能力。

4. 科技創新技能

通過科創實踐，把創作意念化為數碼作品，例如廣告插畫，宣傳短片，教育影片及互動電子遊戲等，讓學員認識數碼製作的基本知識和技能，以及培育其創意解難能力。

5. 延伸數學

通過建基於應用教育文憑課程的核心科目「數學」科之上，為學員提供一個全面的數學知識基礎，加強其數學知識及能力，為就業及升學作好準備。

應用教育文憑的結業水平及資歷架構級別

學員在修畢應用教育文憑課程後，其結業水平將等同於中學文憑試考獲5科第二級成績（包括中文及英文科），同時修畢延伸數學科的學員將獲得五科第二級成績（包括中文、英文及數學科）。另外，課程亦達到資歷架構的第三級別。

應用教育文憑的升學途徑

應用教育文憑獲自資高等教育聯盟院校納為符合副學士和高級文憑或同等課程的入學資格，成功修畢延伸數學科的學員更可獲院校納為可報讀以中學文憑試五科（包括中文、英文及數學科）第二級成績為入學資格的課程。

應用教育文憑的就業前景

應用教育文憑的資歷獲政府納為符合多個以中學文憑試五科（包括中文和英文科）第二級成績為入職學歷要求的公務員職位，成功修畢延伸數學科的學員亦獲政府納為符合以中學文憑試五科（包括中文、英文和數學科）第二級成績為入職學歷要求的公務員職位。

到底應用教育文憑與毅進文憑之間有什麼分別？（GettyImages）

應用教育文憑與毅進文憑（DYJ）有什麼分別？

毅進文憑（DYJ）是政府為取代毅進計劃而設的課程，由自資高等教育聯盟成員合辦，全日制修讀年期為一年，兼讀制則視乎學員本身修讀的進度，一般可於兩年內完成，但課程自2023／24學年起停辦，由應用教育文憑取代。

與應用教育文憑比較，兩者在報讀資格、結業水平、升學途徑及就業前景方面大致相同及，而不同之處就在於以下方面：

1. 修讀科目



毅進文憑：課程共600小時，學員需修讀420學時的五科必修科目，即中國語文、英國語文、數學、通識教育及人際傳意技巧，以及180小時的選修科目。



應用教育文憑：課程共600小時，分為兩種修讀組合，學員可以3科必修科目配搭2科補充科目及3科選修科目，或以3科必修科目配搭5科補充科目。其必修科目有中國語文、英國語文及數學科，補充科目則有生涯規劃、數碼公民、人際傳意與個人發展、延伸數學及科技創新技能科。



2. 學習活動



毅進文憑：課程沒有限制學員需完成全方位學習活動。



應用教育文憑：學員於修讀期間須完成10小時或以上的全方位學習活動，例如博物館參觀、運動或歌唱比賽或歷奇訓練大灣區考察、基本法或國安法問答比賽等。



3. 開辦院校



毅進文憑：有7間自資院校開辦課程。



應用教育文憑：有8間自資院校開辦課程，其中一間新增的院校為香港伍倫貢學院，合共提供159個不同範疇的「選修群組」，例如紀律部隊入職訓練、酒店、旅遊及款待服務等。



4. 課程特點



毅進文憑：課程著重主動和互動性學習，個別選修科目會採用實地考察及參觀等學習模式。



應用教育文憑：課程着重應用，例如中文教求職寫作、英文着重日常生活和職場溝通，數學則會涉及稅務、供樓計算數據描述。



5. 評估模式



毅進文憑：課程以個人專題報告、小組專題報告、測驗、考試及課堂表現等評估學生表現。



應用教育文憑：課程學科採用多元化評估策略，所有科目筆試佔比不多於一半，會透過短片、課堂表現等評估學生表現。



提供應用教育文憑課程的院校

現時共有8間院校會提供應用教育文憑課程，相關學費資料如下（按學費由低至高排列）：

香港科技專上書院

學費：全年37,940元（分兩期繳付）

扣除學資處三成學費發還後，實際支付約全年26,558元



明愛社區書院

學費：全年38,930元（分兩期繳付）

扣除學資處三成學費發還後，實際支付約全年27,251元



香港伍倫貢學院

學費：全年39,600元（分兩期繳付）

扣除學資處三成學費發還後，實際支付約全年27,720元



職業訓練局工商資訊學院

學費：全年40,440元（分兩期繳付）

扣除學資處三成學費發還後，實際支付約全年28,840元



香港都會大學李嘉誠專業進修學院

學費：全年41,500元（分兩期繳付）

扣除學資處三成學費發還後，實際支付約全年29,050元



香港浸會大學持續教育學院

學費：全年42,000元（分兩期繳付）

扣除學資處三成學費發還後，實際支付約全年29,400元



嶺南大學持續進修學院

學費：全年43,000元（分兩期繳付）

扣除學資處三成學費發還後，實際支付約全年30,100元



香港專業進修學校

學費：全年43,800元（分兩期繳付）

扣除學資處三成學費發還後，實際支付約全年30,660元



應用教育文憑的報名方法及收生程序

全日制課程

第一階段招生：

由2022年12月上旬起登入www.dae.edu.hk辦理報名手續，可透過八達通APP網上即時繳款／到7-11便利店或以PPS繳交報名費200元。2023年7月17日下午4時截止報名。

申請人需於2023年7月17日下午4時正前完成辦理報名手續及繳付報名費。所有學額將以電腦派位方式分配，並非先到先得。取錄結果由2023年7月18日上午9時起以電郵／短訊通知，申請人需於指定日期前往取錄院校註冊。

第二階段招生：

由2023年7月18日上午9時起，個別院校將進行自行收生，有興趣報讀人士請留意有關院校的報名方法，並直接向該院校報名。

兼讀制課程

由個別院校自行收生，有興趣報讀人士可直接向有關院校報名，並依照該院校的指示遞交申請及繳付學費，詳情請留意各院校的公佈。