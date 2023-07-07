除咗升學率　選擇副學位仲要睇乜嘢？

DSE將於7月19日放榜，雖然「入U」好像比以前容易，但每年總有不少莘莘學子與大學之門擦身而過，又或獲取錄的課程並非自己首選，這時便需考慮其他升學途徑，包括被視為給予自己「second chance」的副學位課程。然而，如何才能夠作出最適合自己的選擇呢?



必睇升學率 爭取大學入場券

學生報讀副學位課程都以升讀大學為目標，因此在選擇院校時就必須留意升學率。它除了直接顯示該院校的學生成功銜接學士學位課程的比率，可供學生參考之外，亦間接反映該院校的教學質素。教育局「自資專上教育資訊平台」（CONCOURSE）及部分院校網站有提供不同院校的副學位畢業生升學率，以下是部份相關參考數字：

大多數副學位畢業生都希望升讀課程種類較多及學費較低的教資會資助（UGC-Funded）學士學位課程，各院校在這方面的升學率亦可在CONCOURSE或部分院校網站上找到。以下是部份相關參考數字：

不少大專院校在放榜之前已經開展收生程序，學生於申請後有機會收到有條件取錄，於放榜當日無需四出撲學校。（資料圖片）

升學率之外 仲要睇院校背景

除了升學率，學生在選擇副學位課程院校時，亦要考慮該院校是否擁有八大背景，因為學生不但可以使用大學的學習及體育設施，更有較大機會可以升讀大學本部的學位課程，例如PolyU HKCC的2022年畢業生當中，就有逾三成升讀理大本部的學位課程。

另外，一些院校也有提供升讀學士學位銜接課程的「一條龍」途徑，例如PolyU HKCC畢業生可以循「2+2」途徑修讀PolyU SPEED的榮譽學士學位銜接課程，4年取得理大頒授的學位。

放榜前報名 避免即日「四圍撲」

有不少應屆DSE考生早已透過E-APP報讀自資副學位課程，並且獲得了「有條件取錄」，那是否意味著現在才報讀已經太遲？當然不是！以理大香港專上學院(PolyU HKCC)為例，7月16日前在網上申請入學，其DSE成績將由考評局直接交予學院，申請人如獲取錄，將於放榜當日中午時分收到電郵及電話短訊通知，無須到校辦理手續。至於放榜當日或之後報名，則只可申請剩餘學額，當中的分別不言而喻。各位尚未報名的考生與其「坐喺度」等放榜，不如趁這最後機會報名，做好兩手準備。