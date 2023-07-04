DSE 2023｜黃岳永談學生如何面對未來　免公開試中學課程另類選擇

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



世界發展瞬息萬變，「01教育」今次請來Futura Academy創辦人黃岳永教授與學生和家長分享，年輕人應如何面對未來無法預見的挑戰和機遇，並指出本港學生可以考慮報讀在香港上課的加拿大中學課程，而且課程安排極具彈性，學生可在家學習，而且不設公開試，為學生提供另類選擇。



立即參加線上教育及職業博覽

黃岳永教授表示，如今世界發展一日千里，例如人工智能近年來愈來愈重要，人類的工種和學習模式隨之改變，但學生要有「創業家精神」，即是「做自己的老闆」，面對挑戰時應視之為機遇，勇於跳出舒適圈，學習不曾學過的知識，即使遇到困難亦不應輕言放棄。

他續稱，在這背景下除了傳統每日學校上課的學習模式外，亦希望為青年人提供富彈性的中學課程，因此他和不同界別人士合辦Futura Academy，安排香港學生報讀加拿大的「安大略省中學文憑」（Ontario Secondary School Diploma）。該文憑屬網上課程，不但容許世界各地的學生報讀，而且不需要考公開試，甚至獲得不少大學的認證。

Futura Academy創辦人黃岳永教授。

畢業生升讀本港或外國大學

黃教授介紹文憑細節，表示課程一年設四個學期，每個學期大約10個星期，學生每學期修讀兩科，當學生學習知識後，需寫文和準備報告及匯報，而在加拿大的老師每周五會和學生進行線上會議了解進度。

換言之，每個星期上課及和老師開會合共大約12小時，雖然每個學期都有期中試和期末考試，但只佔30分，餘下70分就是報告和匯報。學校在銅鑼灣和匯基書院（東九龍）設有學習中心，讓學生有時需要中心上課或和其他同學合作處理報告。

談及升學途徑，黃教授稱在港推出課程約三年，吸引不少中四同學前來報讀，學費每月一至兩萬港元，一般學生可以在「安大略省中學文憑」取得70至90分，足以報讀本港和其他國家大學。即使學生基於自身原因，導致學習進度落後，例如他們本身是運動員，需要抽空訓練或外出參比賽，最多可以延遲三個星期才遞交報告，加上學校鼓勵學生每個學期參與20小時社區服務，完善其大學面試履歷。去年起已經有學生畢業，如願經非聯招方式升讀本港大學，甚至是外國大學。

安排學生實習

課程另一個最大特色是可供選修的科目，黃教授以大學工程學科為例，除了語言科之外，學生還要報讀數學和一個科學科目，內容比DSE相對容易。另外課程設有一科「Designing Your Life」，協助學生了解自己強弱，規劃將來和職業路向，學校甚至提供實習機會，曾經安排學生到加拿大賺取工作體驗，不但計算學分，亦讓學生感受當地生活。