Talk Talk｜人力資源顧問李漢祥談大學選科：興趣出發思考未來

文憑試放榜後，相信一眾考生都會考慮未來升學就業前途，到底應屆文憑試畢業生應如何作生涯規劃？《香港01》邀請到資深人力顧問、環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥，以及教育初創公司 Re:learn Education Limited 創辦人蘇建峯，於網上講座透過與兩名中學生對談形式，分享如何作出適合自己的生涯規劃。另外，二人亦建議家長，協助子女生涯規劃時，應拋棄過去思維，多與子女作雙向溝通，並提供獲取資訊的渠道。



《香港01》邀請到環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥（右二）及 Re:learn Education Limited 創辦人蘇建峯（右一），與各位文憑試學生分享如何作出適合自己的生涯規劃。（黃寶瑩攝）

選科應由興趣出發 成績未如理想亦不需感徬徨

李漢祥首先指出，「生涯規劃」四字，表面上沒有直接指明選擇職業，因此想像可以闊一點。他指學生在應考文憑試後一般都會計劃升學，除了升讀大學外，現時香港亦有不少職專教育機構，提供不同課程。他建議學生由自己的興趣出發，思考未來工作與升讀課程。蘇建峯就建議學生先認清自己的興趣及目標，多利用身邊的資源作不同嘗試，例如參加各種學校活動。

文憑試放榜後，考生或會按考試成績，重新編排自己的大學聯招選科選擇，增加入讀心儀課程的機會。李漢祥認為，學生聯招改選時，除了考慮課程競爭程度外，亦要考慮自己的興趣，以免因為興趣不足而失去學習動機，建議考生可多與老師、學長或升學輔導員討論，獲得更多資訊。他又提到，即使學生選錯科亦非大錯，因為根據現時學制，大學首年課程均為基礎科目，學生可申請於第二年轉系，影響不大。

蘇建峯則認為，文憑考生毋須因為自己的成績而在放榜當日太過徬徨，因為現時有很多的升學途徑，加上副學士的大學升學率都很高。他指出，與其升讀沒有興趣的大學學科，倒不如考慮一個有興趣的副學士課程，然後嘗試升讀大學。

李漢祥指，家長在子女的生涯規劃中有重要角色，但強調家長切勿代子女作出選擇。（黃寶瑩攝）

家長不應為子女指定道路 忌單向灌輸資訊

面對升學及就業的重要人生抉擇，不少家長都希望盡量幫助子女。李漢祥指家長在子女的生涯規劃中有重要角色，但強調父母切勿代子女作出選擇，而是要作雙向溝通，亦可以向不同行業的朋友多了解，為子女帶來找到相關資訊的途徑，讓他們自行挖掘，以免家長單向灌輸資訊。

兩位更分享了對未來就業趨勢、未來職場需要具備的能力、人工智能帶來的影響等議題分享意見。如果你想知道更多相關資訊，歡迎參加香港01「線上教育及職業博覽」了解更多。