【學界精英賽】籃球好比人生　防守進攻盡在六個字

「出類拔萃、協力同心、齊心向前⋯⋯」這些四字詞是不是都似曾相識？ 每年的學界精英籃球賽，球員和教練在場上奮鬥，粉絲們也不遺餘力；大家都只為了T-shirt上的四個大字，以校之名，就這麼簡單。 今年在精英賽前率先推出打氣服，「大心臟」和「硬骨頭」，形象化的六個字，由武俠小說作者喬靖夫、漫書家葉偉青和Nike合力，讓打氣tee不再是打入4強精英學校的專利，還原基本步，讓所有做運動的人都會有一份共鳴。

運動的共鳴

「剛推出，有做不同運動的朋友都有找我，例如是武術的⋯⋯」不同的運動都不過同一種精神，這是喬靖夫一直絞盡腦汁想要的效果；如果籃球好比人生，精神和心態也是大同小異。「我想的時候分了進攻和防守：進攻就大心臟，香港很多時評述也會出現的詞語，指在重要關頭臨危不亂；硬骨頭說的就是防守，你要堅持去從頭到尾做好一件事，正正是一種mental toughness。」

比賽戰至最後10秒，雙方打成平手，進攻機會就在你手上，這時候就看你心臟有多大；40分鐘，每一次防守，每一次的落後，測試你有多堅持不懈，就是我們廣東話說的「有幾硬淨」。

喬靖夫直言以往的打氣服都是四字成語，今次希望有新元素，固摒棄四字和學校的框框，以三字入題。（張倩儀攝）

人生所有事都要硬骨頭

「如果硬要將兩種精神相比，哪個比較重要？」我好奇。

「對方進攻的24秒中，可能會做很多事，但如果不堅持到最後一刻，前面的都會白費。」喬靖夫接著說：「人生的防守和進攻也一樣，有時候不是你怎樣就怎樣，想做也不一定能做到，有時候是需要時勢和機會，等機會也需要意志 。」

「硬骨頭」的書法以粗線條下筆，加上字體剛烈，方方正正以表現「硬淨」的感覺。（張倩儀攝）

葉偉青在旁點點頭，無限的認同拍擋所言：「創作正正就是硬骨頭的表現。」對於他們兩人來說，人生一直在堅持著「硬骨頭」的信念，而最好的代表就是喬靖夫的《武道狂之詩》和葉偉青的每一副畫作，這都是守過來的成果。「硬骨頭，其實是沒有人見到，任何創作其實都是由零開始，由一個完全空白，憑空地去做一件事情，沒有任何的保證告訴你這件事會成功，完全要憑直覺。」沒有人會告訴你這場比賽的結果，「球是圓的」，錯失了一個「ClutchTime」，或是防守的崩潰都不能成就最後的勝利。

其實兩個信念都是「頂硬上」的過程，就算你有多愛那一件事，多愛籃球，中間所經醒的都說不上享受，葉偉青的經驗之談：「畫畫和寫小說一樣在成品出現前，或是勝利到來前，就算有多愛那件事都稱不上是樂趣，一定要捱過去，每一件作品都是這樣過來的。」捱過辛苦的訓練，防守步、快攻練習等最痛苦的過程，往往成就最甜美的勝利。

喬靖夫直言起初以對話式的三字句子方向，如「未結束」、「追上去」，但後來感覺有一種象徵性的東西，兩件事都會比較實在。 （張倩儀攝）

每一代的青春熱血是一樣的

「其實我不知道小朋友懂不懂，但正因為我們年紀大，才對學生們有寄望。」

兩位都有入場感受這幾年的精英賽，學界籃球這一回事，踏入叔叔輩的兩位都有一番體會。人們常說：「一代不如一代」，但這個想法不曾在他們腦海中出現。「一代不如一代某程度是假象。」喬靖夫說。只是生活環境和條件不一樣，不代表甚麼：「只是年輕人表達的方式不一樣，用不同的途徑去表達自己的感情，我想說每一代的青春熱血是一樣的，現在給他們一本Slam Dunk也是會有共鳴。

這六字，不一定是身體的表現，更是指精神上的形象和感覺。（張倩儀攝）

學界有限

年輕一輩，也是有靈魂，他們不只有手機和網絡，「這六個字確實在年輕一輩身上看到，特別在籃球場上。」 葉偉青憶述，雖然沒有一個指定的時刻，但精英賽卻是一種精神，每一場學界籃球都是記載著球員們的青春。「這是一個感覺和印象，人生沒有那個時間可以全副精神放在籃球上，就像櫻木的那一句 ：『我只有現在』，場上的喜怒哀樂都是很真實的。」

葉偉青（右）表示以書法表達「大心臟」和「硬骨頭」最為切合，簡潔和美觀為首要。（張倩儀攝）

「有限的。」喬靖夫所說的是籃球，也是青春。「中學的球員最成熟的時候就不過畢業前的一、兩年，精英賽打的機會是很有限的，如何把握機會去燃燒自己，就是最熱血的事。」學界，過了就沒有了，青春和人生如是；這一件簡單打氣Tee，仿佛在警醒十八廿二的大家，早一點學做「硬骨頭」和「大心臟」，才不悔青春的分秒。