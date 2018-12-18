【學界精英賽】從不敢想到目標達到　張祝珊不敵葵涌裘錦秋

精英賽有多遙遠？原來可以是遠到讓人不敢想。 「感覺就像下到場，對面的對手全都是球星，比自己高出好幾班。」張祝珊英文中學女籃隊長湯欣悅笑說。

處於女子D組的張祝珊英文中學，首戰以近30分大勝荃灣官立中學後，周二（12月18日）就遇上同組強敵裘錦秋中學（葵涌）。

葵涌裘錦秋以「人盯人」應戰，半場前就設法守死對方，但張祝珊屢屢都能衝破防線。謝卓樺和葵涌裘錦秋中鋒劉倩婷在內線的硬碰一幕，劉倩婷略勝，外圍則有何佩瑩發炮頻頻命中，葵裘錦秋終以36：21奠勝。

去年八強止步的葵涌裘錦秋，今年連取兩仗，首名出線可說是「進入直路」。

學界精英賽：湯欣悅直言在打精英賽前，想都不敢想自己可以。（張倩儀攝）

學界精英賽：面前的自己在打精英賽前想像的「球星」，其實真正對壘後也不是那麼遙不可及。（張倩儀攝）

不敢想像的最高殿堂

精英賽男女子各只有24個席位，學界籃球的最高殿堂，是中學生球員最想達到的事。湯欣悅在此之前想都不敢想：「打精英賽前都有看過報導，不敢想自己都有機會成為其中一個主角。」那現在就告訴你，你正是。

在她心中，也許是覺得自己「未夠班」，但現在她真的走入這位殿堂。「到今年，我們人腳好一點，才敢有這個念頭。」

學界精英賽：雖然心知葵裘錦秋的實力比自己高一班，但也只想全力以赴。（張倩儀攝）

學界精英賽：葵裘錦秋以「人盯人」應戰，半場前就設法守死對方。（張倩儀攝）

不再遙不可及

過去5年，湯欣悅和這班隊友出生入死，到自己的最後一年有着完美的句點，「希望每一場都盡力打，畢竟是創校以來第一次。」不敢想自己可以贏多少，同組面對着寶覺和葵涌裘錦秋兩隊勁旅，打得一場得一場。

「見到裘錦秋都可以贏寶覺，就覺得對手實力很強，我覺得實力是看你願意花多少時間，我很佩服她們可以花很多時間，自己問心都沒有這樣的付出。」

一分耕耘，一分收穫，球場上能看到的，「雖然我覺得她們是球星，但也不是那麼遙不可及。」

精英賽女子D組張祝珊Vs葵涌裘錦秋

+ 5 + 4 + 3

學界精英賽：謝卓樺和葵涌裘錦秋中鋒劉倩婷在內線的硬碰一幕，劉倩婷略勝。（張倩儀攝）