【學界精英賽】不認輸的聖本德　主力缺陣憾負心誠

「Call的Form又做不到，Pick又做不好⋯⋯」 「好好好，當我做不到OK？」 完場後，火藥沒有消散，漸移聖本德球隊之中。黃祖源與罵他的隊友被其他人分開冷靜，這不是吵架，畢竟大家都只是為了出線最重要的一仗而動了真性情。

昨天各取一勝的聖公會聖本德中學和基督教香港信義會心誠中學今日（12月18日）碰頭。位於男子E組的兩隊若先取下今場，就能確保出線資格。兩隊比數緊咬到第四節，聖本德的防守明顯變得更積極，但反擊快攻的把握力不足，錯失了不少入球機會，最後由心誠力保不失，以42：34順利取下第二勝。

「我覺得我們不是真的輸，我們還有下一場，還有出線的機會。」

黃祖源冷靜了一下，沒有怨言，也不認輸。

黃祖源直言，因為昨天的小插曲，聖本德今場痛失一主力鄭尚捷，不然今場其實不會輸。（張倩儀攝）

比賽尾段分數仍未拉開，因此聖本德借機加強防守，可以反擊無力。（張倩儀攝）

「不是吵架，輸波大家都有情緒」

來到精英賽的大家都不是弱隊，畢竟都是全港各區的冠、亞軍人馬，想到證明自己，聖本德也一樣。「有一點不甘心，大家今場表現不好，輸球大家都會有情緒，會有心情不好的時候。」他說這不是吵架，是大家一起成長的經過，大家不過都是緊張這一次難得的機會。

「精英賽就是一個高手云集的地方，以前我們只是在九龍區D3打，其實外面還有很大的世界是我們還沒有見識到的。」看不見世界的大，就會一直以為自己是所有，但其實不是，自己不是最大也並不小。

位於男子E組的兩隊，聖公會聖本德中學和基督教香港信義會心誠中學，若先取下今場，就能確保出線資格。（張倩儀攝）

黃祖源透過籃球了解自己

籃球可以改變人生，一個一個好例子，又一個活生生的模版；在見到世界之前，黃祖源當年有多麼不可一世。「我本來是一個很暴躁的人，打了籃球後我又不想『衰俾其他人睇』，所以很努力；當隊友追不上我的時候，就變很自大。」因為籃球，他變得了解自己，也因為球隊，改變了自己的性格。

「所以我說我們今場其實不會輸，也沒有輸。」

黃祖源直言來到精英賽的大家都不是弱隊，畢竟都是全港各區的冠、亞軍人馬，更想證明球隊並不弱。（張倩儀攝）

心誠力保不失，以42：34順利取下第二勝。 （張倩儀攝）

「遲到總比沒到好」

因為昨天的小插曲，聖本德今場痛失一位主力鄭尚捷，錯過一個機會。「現在我們的確踏上了這個大舞台，要來的終會來，雖然是遲到但遲到總比沒到好。」為了這一生人唯一次的精英賽，待鄭尚捷歸來，聖本德又是「一條好漢」。