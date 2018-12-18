【學界精英賽】寶血落後20分力追至1分憾負　首次出戰大賽有驚喜

要是各位在比賽第2節已經被拋離20分，在不停錶的全港學界精英籃球賽內，可能會感到懊惱、腳步或許開始跟不上。 不過寶血女子中學面對九龍區D1女子A Grade季軍得主迦密中學，落後20分時，選擇憑全場緊迫令對手失誤，更盯人死守對手的得分主力呂思晴，由施泳姿、余靖琳以速度反攻，全為了證明無名球隊一樣有競爭力。

寶血在身形上大大被對手比下去，尤其是C Grade的程晞昕比對手足足矮一個頭，不過她的腳步卻是最勤奮。主力之一的余靖琳更屢次傳球予她從三分線起手，因為她知道在籃下定有施泳姿補籃得分。

一控一傳再上籃，流暢的進攻令寶血慢慢收復失地。最重要是寶血教練王傑從下半場開始使出全場緊迫戰術，令迦密頻頻失誤，寶血的余靖琳及李如殷打出擅長的快攻反擊，可惜余靖琳在關鍵罰球卻二罰中一，只以49：49拉成平手後，迦密在最後3秒射入罰球奠膀，寶血遺憾落敗。

學界精英賽：就算身形沒有優勢，但寶血（左）還是盡力衝搶籃板。（任祉羲攝）

學界精英賽：迦密的主力呂思晴（左）寶血盯人死守令她在下半場表現一度受影響。（任祉羲攝）

「因為自己射失罰球落敗不甘心。」余靖琳賽後不滿意最後把握罰球的表現，淚水似乎在眼眶打轉：「只輸一分很不值得，現在我們已經接連落敗兩場，接下來只剩餘與燕京一戰，只盼球隊一樣打出今天出色表現。」

能夠在大比數落後追至一度反超前，其實在分秒必爭的精英賽中已是非常不簡單，可以在下半場以非常消耗體力的全場緊迫更是不容易，但是寶血女籃確確實實做到。

學界精英賽：余靖琳（右）最後與隊友李如殷打出一波快攻反擊為全場焦點。（任祉羲攝）

寶血這場驚喜表現，實在難以令人聯想起她們是首次出戰精英賽。

從觀眾席走到落場比賽，余靖琳認為是另一種感受：「自己以前只是觀眾，今年能夠落場是一種不同的體驗。大家今天更嘗試我覺得比較讓對手『走甩』的緊迫，反而有不錯的效果。」

學界精英賽：反超前一刻連教練王傑（右二）都振臂歡呼。（任祉羲攝）

學界精英賽：余靖琳最後射失關鍵罰球，令球隊以一分憾負，她直言不甘心。（任祉羲攝）

已接觸籃球8年的余靖琳在場內自信滿滿，但她有一刻不禁「躁」起來：「因為精英賽陣容集合A、B、C Grade球員，平時又是分開練習，所以今場有時表現得默契不足或理解不到我想做的進攻方式，我便有點不耐煩。」

「躁」、「不耐煩」是因為着緊、想贏、想證明實力，余靖琳透過這場對賽已道出她想說的：「今場對賽證明了我們雖是無名球隊，但絕不比D1球隊輸蝕，一樣可以打出自己風格。」

精英賽寶血Vs迦密（按圖放大）

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