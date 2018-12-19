【學界精英賽】心誠挫翁祐出線　目標八強要比去年更強

「win or go home?」 上屆都能闖入12強的兩隊，今次只能兩隊活一隊，為了在精英賽的路走得更遠，今天要使出「畢生絕學」。

精英賽女子F組的形勢逐漸明朗，除了漢華中學2戰全勝「穩陣」出線外，順德聯誼總會翁祐中學和基督教香港信義會心誠中學則以1勝1負成績，於周三（12月19日）爭奪最後一個席位。

學界精英賽：心誠內外兼備，成就今場勝利，她們以在下半場拉開比數。（張倩儀攝）

學界精英賽：心誠的內線較強，球隊的主要分數都來自己兩位主力──隊長陳美諺和「高妹」戴婉穎。（張倩儀攝）

心誠陣中內線較強，除了有隊長陳美諺外，亦有「高妹」戴婉穎，身形上較有優勢；加上外線有黃卓怡發炮，中距離跳投得手，協助心誠以16：10領先。

比數持續咬緊，雖然心誠大打全場緊迫，但翁祐都能借機「走後門」（Back Door）。心誠手感不俗，薛詠欣多球命中，一度將比數拉開，最後心誠有驚無險以46：35勝出，再入第二階段。

學界精英賽：去年精英賽12強止步，黃卓怡直言今年想衝擊8強。（張倩儀攝）

中四生不一樣的角色

今仗除了心誠內線的功勞，更是外線球員在關鍵時刻拉開比數，其中黃卓怡雖然只是中四，但已能協助帶領球隊。

「以前我一直都是很後才可以上場的球員⋯⋯」就算是第二次踏足精英賽，也還是會緊張：「上年有一班大的帶住自己，可能上場都只是讓她們可以休息，好像與自己無關，但今年不一樣。」

學界精英賽：翁祐今場表現「綁手綁腳」，雖然實力相當，但仍被心誠佔上風。（張倩儀攝）

「不一樣？為甚麼？」

一年的磨練，很多事都不一樣。「自己雖然是第六人，但感覺自己的表現會影響球隊。」就像今場，只靠內線的話勝利未必來得這般容易。

精英賽來得不簡單，目標更是不易；八強，要從強隊中突圍是她們的希望。「我們對過漢華很多次了，第一次想以55波的心態應戰，但才發現差距太大。」

學界精英賽：隊長陳美諺在籃下威脅力大，對方內線未能將其箝制 。（張倩儀攝）

面對強敵 尋求突破比輸贏更重要

明知道會輸的比賽，為什麼還是要自取這一次失敗？

連續兩年都在精英賽分組對上漢華，這種「緣份」實在是讓人苦惱。

「對過這麼多次，每一次都比上次有信心，以前可能連球都接不好，但上一場我敢鏟敢射，對我來說已經是一個很大的突破。」因為除了輸贏以外，突破正是場上十個球員都在追求的事。

精英賽：心誠挫翁祐出線12強（按圖放大）

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