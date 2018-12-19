【學界精英賽】沙崇有望出線8強　漢華、裘錦秋、林大輝大亂鬥

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為本地學界籃球的盛事之一的全港學界精英籃球比賽從16日（周日）開打，雲集男、女子組共48支來自不同地區的勁旅在分組賽互相激鬥，爭奪出線次圈賽事的資格。

經過連續4日對壘，女子組12強隊伍周三（19日）抽籤決出分組形勢，浸信會永隆中學率先在12強遇上衛冕的協恩中學，激戰可期！

沙田崇真抽上籤

能夠打入第二階段的球隊都是精英中的精英，不過有時確是「好波不如好運」，籤運最好該是Y組的沙田崇真中學，同組實力以中華基督教青年會中學較為突出，預計青中會順利出線。

至於該組餘下的另一席位將由沙崇與實力相當的何明華會督銀禧中學爭奪，雙方均是「五五波」，身處此組有一定出線機會，難怪一眾沙崇女生在抽籤後不禁尖叫歡呼。

學界精英賽：沙崇女生在現場等候抽籤結果，當知道與銀禧及青中同處一組時，非常激動。（任祉羲攝）

學界精英賽：至於協恩在12強將遇上另一「黑馬」永隆。（張倩儀攝）

協恩力爭7連霸　12強遇黑馬

至於力爭於精英賽7連霸的協恩中學，率先於同組迎戰有去屆8強份子浸信會永隆中學。

永隆在籃、排俱佳的黃惠婷帶領下，去屆於8強與青中戰至最後以1分憾負，實力絕對不容小覤，兩強相遇，絕對有一番激鬥！

學界精英賽：女子組12強分組形勢。（任祉羲攝）

女子W組：英華女學校、寶覺中學、基督教香港信義會心誠中學

女子X組：協恩中學、浸信會永隆中學、迦密中學

女子Y組：中華基督教青年會中學、何明華會督銀禧中學、沙田崇真中學

女子Z組：漢華中學、裘錦秋中學(葵涌)、林大輝中學

學界精英賽：「好波不如好運」，看來沙崇在今屆精英賽頗有籤運。（任祉羲攝）

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