【學界精英賽】不只是強隊的事　D2銀禧重返精英賽闖次圈

「過關斬將贏了區賽冠軍才打入精英賽，對住強隊都不能怯。」嬌小的銀禧隊長賴海琳道。 熱血入魂的精英賽最動人之處，不只限於經典的強強對決，而是寂寂無名的球隊也能在這舞台上以校之名揮灑汗水。

僅得8名球員列陣的D2冠軍何明華會督銀禧中學，賽前在小組首階段過關斬挾一勝一負迎戰王肇枝中學，意味這場B組最後一場賽事許勝不許敗。隊中大半數是C Grade球員的銀禧，憑控衛兼隊長賴海琳於首節頻頻外圍得手，首節以13:4領先。半場領先13分的銀禧未有鬆懈而放慢腳步，在未有足夠球員輪換下仍積極盯人防守，賴海琳與今場取得20分10籃板的譚鈞怡「裏應外合」，最終全隊合力守護勝利，以57:36晉身精英賽次階段。

以聯防死守對手的銀禧，首節便局限對手僅得4分。（葉詩敏攝）

賽場上，爭勝的決心比身形更為重要。（葉詩敏攝）

身形瘦小 心臟強大 賴海琳拒未戰先怯

在日前人生第一場精英賽就被永隆血洗39：77，賴海琳當時面對勁旅沒有怯場，並多番在3分線冷箭得手，記者對她留下了深刻印象。今場不容有失的她繼續帶動球隊進攻，最終再向精英賽獎牌戰邁進一小步。不少球隊都會定下8強、4強目標，惟這支D2冠軍卻未敢想得太遠。「本來首先目標是自己區（九龍區）冠軍，入到精英賽都沒有特別目標，只要每場盡全力爭勝就可以，因此現在能出線是很不錯的成績。」

陣中唯一的「高塔」譚鈞怡攻守兼備，今仗取得20分10籃板。（葉詩敏攝）

+ 6 + 5 + 4

身形瘦小的賴海琳是「細A」球員，在場上卻總能冷靜策動快攻、關鍵時刻挺身而出。對於次圈將遇上去屆亞軍中華基督教青年會中學與沙西冠軍沙田崇真中學，擁有強大心臟的她從不未戰先怯：「反正無論甚麼心態都要落場打，倒不如落場打好比賽，怯只會令自己表現差。」怯？便已輸了一半。

創校以來首入精英賽的王肇枝，即使賽前兩敗出線無望亦竭盡全力應戰。（葉詩敏攝）

「對於強隊，從前都只能以觀眾身分看比賽，沒想過能親身對戰。」（葉詩敏攝）

「打一場少一場」是無名球隊搏盡的動力，銀禧相隔逾10年再踏足精英賽，賴海琳直言球隊上下都以享受比賽為先，「精英賽對我們來說一來是挑戰，二來是學習機會，沒有想要特別造出甚麼成績，但可以為學校踏上殿堂、成功出線，我們全隊都很開心。」