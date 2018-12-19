【學界精英賽】葵涌裘錦秋全勝首名出線　英華自亂陣腳「輸自己」

精英賽首兩戰同樣連下兩城的英華書院和裘錦秋中學（葵涌），周三（12月19日）互碰爭奪首名出線資格，英華一度反超卻自亂陣腳，最後以40：50不敵葵裘錦秋。

甫開局葵涌裘錦秋就迅速入局，外圍投射自然成裘錦秋的利刃，隊長林民淇的三分球和李樂盛的剷籃，頻頻衝破英華的防守陣。

英華把握力欠奉，錯失多次追分良機，半場以12：21落後。

學界精英賽：兩隊實力相若，今場爭首次名的賽事可是勢均力敵。（張倩儀攝）

學界精英賽：重要時刻葵涌裘錦秋內線主力陳達羲五犯離場。（張倩儀攝）

換邊後，英華多次剷入籃下希望博犯規，卻「博foul」不果反吃一記個犯。

英華防守轉陣大打全場緊迫，雖然令裘錦秋一度出現失誤，但仍未能藉此追分反超對手。英華於是表現更積極，憑蕭瑋耀的切入得手追平。

在關鍵時刻，當兩隊分數只有4分之差，裘錦秋內線陳達羲五犯離場。不料英華此時自亂陣腳，主帥朱耀明及時在最後46秒叫暫停重整軍心，可惜裘錦秋最後仍以50：40勝出，以小組首名的姿態出線。

學界精英賽：林民淇發揮隊長的作用，就是在最重要關頭站出來。（張倩儀攝）

這一場可能是「無關痛癢」的比賽，他們不會因輸球而失去出線資格，但這場是證明實力的一戰。大家都是精英賽常見的勁旅，即使是輸贏都無所謂，還是想爭一口氣。

英華輸了，垂頭喪氣少不免，「我有想過是這個結果。」隊長龍子傑叉著腰，喘著氣說。兩隊實力不分上下，贏了可說是信心的建設，「不關對手的事，是我們自亂陣腳，自己太驚又太『騰雞』，其實一眼就可以看出來。」

學界精英賽：英華主力龍子傑直言今場是輸自己，自己的把握力不足，導致今場的敗陣。（張倩儀攝）

不想輸波 反令顧慮太多

「打了這麼多年，現在上場還會怕？」我心中不明白，這種級數的傳統勁旅，對這個賽場可以說應該要游刃有餘。

「可能太多顧慮，太着重輸贏吧，雖然口裏說這場比賽輸贏不重要。」男生就是輸不得，不想輸，不要輸。「自己想得太多太多，想着自己可不可以保持自己的表現，才發現原來自己真的『諗多咗』。」

學界精英賽：英華主將龍子傑表示葵裘錦秋的防守很好，好到讓自己在切入時撞牆不知所措。（張倩儀攝）

精英賽男子組：葵涌裘錦秋Vs英華（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

龍子傑不時看着天花，靜下來說不出話來，可能對自己的表現太失望，有點無語。

「對手打得很好，特別是防守，自己有時候單刀打進去撞牆又不懂得分球⋯⋯」一時間想不到方法，思緒有點亂。

「可能因為頭兩場都沒有被罵，所以今場想打放一點就『中招』，今場被罵最多。」他也忍不住笑了。笑自己還未夠成熟，笑自己帶不起英華：「可能我還擔不起大旗，其實朱sir很相信我，但我卻真的沒有什麼表現。」