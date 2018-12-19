【學界精英賽】崇真三戰皆北「夢之旅」告終 不遺憾反更珍惜

相距3屆再次打入全港學界精英籃球賽的崇真書院，在分組賽被編入「死亡之組」與勁旅英華書院、裘錦秋中學（葵涌）較量，兩場均落敗而回。 周三（19日）的最後一擊，崇真鬥余振強紀念第二中學，力戰之下以42：45憾負，分組賽三戰皆北完結他們重返精英賽的夢之旅。首次出戰精英賽的崇真隊長鄒俊輝未因此感到可惜，反而更珍惜與自小夾到大的兄弟班在精英賽這三場時光。

十年磨一劍，鄒俊輝從小學四年級接觸籃球至今已8年之久，終於憑努力得到精英賽資格，穿上他一直渴望的球衣：「以前曾看過師兄們穿上精英賽波衫，自己很期待能夠走到這一步。」

學界精英賽：面對云云勁旅之一的裘錦秋中學（葵涌），崇真的鄒俊輝（左）未有怯懼，反而敢攻敢衝搶，只為在他首個亦是最後一個精英賽中好好表現。（任祉羲攝）

學界精英賽：雖然崇真此陣容均是首次出戰精英賽，但他們每場均拼盡全力。（任祉羲攝）

初次踏上精英賽舞台便在小組賽遇到勁旅，盡力而戰可惜落敗，不過鄒俊輝未有因此氣餒，反而享受在他自小仰望的精英賽舞台上的每一分、每一秒：「大家能夠繼2014年後再代表學校走進精英賽，大家都既緊張又興奮。由於我們都是首次參加，起初有點不適應球證的尺度，習慣後球隊失誤減少，縮窄對賽分差。」

學界精英賽：鄒俊輝透露球隊曾因於屯門區奪亞而自滿，走出地區拓闊他們眼光。（任祉羲攝）

崇真書院的精英賽「夢之旅」

+ 5 + 4 + 3

從屯門區過關斬將才突圍而出打入精英賽，但是短短三場對賽便結束第一次亦是最後一次的精英賽，現時已是中六生的鄒俊輝難道不感可惜嗎？

「我又不感到可惜，反而更珍惜與隊友一齊為勝利而戰的機會。」鄒俊輝心態樂觀正面，正是球員所必需的，面對挑戰勁旅的難關，他反視為拓闊眼光的機會：「大家可能因為是屯門區亞軍便認為自以為很厲害，但其實走進全港賽事，我們眼界更開闊，見識更多強手，不再是井底之蛙。」

學界精英賽：即使面對裘錦秋重重圍困，崇真還是把握每個進攻機會。（任祉羲攝）