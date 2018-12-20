【學界精英賽】可藝晉級生死戰力挫全完　2勝1負出線次圈

全港學界精英籃球比賽「入場券」得來不易，對每支能夠踏上精英賽舞台的球隊而言是實力的肯定。 有些球隊是常客，亦有些球隊是初哥，來自屯門區的嗇色園主辦可藝中學首次參加即以分組賽次名進入第二階段賽事，這個資格卻是鬥到分組賽最後一場才穩奪手中……

可藝在周三（19日）舉行的男子A組分組賽中，與賽前同樣錄得1勝1負戰績的中華基督教會全完中學爭奪A組最後一個晉級次圈的資格：勝者出線，敗者出局。

學界精英賽：由於全完的林嘉豪（中）在上場面對筲箕灣東官立中學時，個人貢獻45分及19個籃板，令他今場被可藝針對防守。（任祉羲攝）

學界精英賽：可藝的黃子軒（左）反應靈活，擅於以速度剷籃得分。（任祉羲攝）

可藝及全完為了A組最後一個資格均使盡法寶，可藝憑黃子軒及陳冠廷不停以速度突破全完防線得分，再由中鋒李靖祺在籃下補籃得手，其他球員亦貼身防守全完重點得分球員林嘉豪，減低他的得分機會。

可藝球員各司其職，攻守流暢，令他們在上半場以28：16領先對手。

學界精英賽：陳冠延（中）得分能力強，與黃子軒是陣中快攻孖寶。（任祉羲攝）

惟可藝的黃子軒在第三節表現低沉暫時被換離場，加上特別針對防守林嘉豪令可藝球員體力下降，令林嘉豪趁機接連打出快攻追分。

幸好黃子軒調整過後重回球場打出一貫水準，助球隊力保不失，最後在他個人貢獻15分、13個籃板下，可藝以59：44淘汰全完，成功以2勝1負成績出線次圈。

學界精英賽：李靖祺（中）身形高大，強打籃下得分難不到他。（任祉羲攝）

跨越地區賽事所限踏上精英賽舞台，可藝是第一次，亦是黃子軒的第一次，「我很開心！球隊自8月起開始訓練，目標就是精英賽。我們成功出戰亦達成晉級次圈的目標，希望之後在精英賽的路能夠越走越遠。」

學界精英賽：黃子軒在比賽的情緒容易波動，令他中段暫時被換離場休息調整。（任祉羲攝）

雖然球隊看似有驚無險出線，但其實比賽中段一度被全完拉成均勢並縮窄分差至個位數字，與黃子軒被換離場有多少關係：「因為自己平時在場內的情緒不算穩定，一down便容易失準，希望之後在次圈能夠找到方法令自己表現更為『穩陣』。」

學界精英賽：黃子軒在場內發揮純熟，有速度有球技，難以想像他球齡只有3年。（任祉羲攝）

甜蜜的第一次也是最後一次

場內的黃子軒反應靈活，就算首次出戰精英賽亦敢衝敢搏，手長腳長的他更是偷截能手。眼看他這樣純熟的表現以為自小接觸籃球，原來黃子軒的球齡只有3年而已：「自己以前的主項是足球，在中三時才接觸籃球，漸漸被籃球那種快上快落的比賽節奏所吸引，便決定棄足從籃，認真專注加強籃球技術。」

無心插柳柳成蔭，黃子軒在籃球方面的成績越加進步，更出戰他的第一個精英賽：「從起初接觸籃球只是for fun，未想過有走到精英賽的一天，但後來自己有所進步，在中五暑假時覺得其實籃球路可以走得更遠，便更努力提升技術，一路殺進精英賽。可惜我今年已是中六生，所以這屆亦是我最後一次參加精英賽，希望球隊能走多遠便多遠吧！」

精英賽：可藝Vs全完（按圖放大）

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