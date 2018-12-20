【學界精英賽】驚險旅程完結　天水圍循道兩分憾負出局

「這三天，這次精英賽很驚險⋯⋯」 梁承希的一句，讓我想起這一句歌詞──「這趟旅行若算開心，亦是無負這一生。」

三天之中，天水圍循道衞理中學初嘗「Back to back to back」的連續賽程，密密打一場又一場分差近的賽事，加時、被反超通通試過，第一次也是最後一次的精英賽畫上句號。

處於男子E組的聖公會聖本德中學和天水圍循道衞理中學（下稱：天循）周四（12月20日）在最後一場小組賽中碰頭，力爭E組的最後一個席位。

領先十數分，最後卻倒輸2分，今場天循全敗在第三節的1：12，心急失分的同時讓自己失去更多機會，最後只能以31：33憾負。

學界精英賽：天循的內線有身高優勢，第一節能把握機會拉開比數，但及後出現多次失誤反輸對手。（張倩儀攝）

學界精英賽：下半場聖本德加強對天循內線的防守，令天循在籃下未能順利得手。（張倩儀攝）

開局天循就發動攻勢，球隊內外兼備，隊長梁承希頻頻切入分球，內線又有倪力勤做盡苦工。

聖本德則多在外圍發炮，但手風不順全場28次起手僅5球命中，首節被天循打出13：5的攻勢。但第二節聖本德入局，越射越順，加上嘗試剷入籃下博得罰球，半場僅落後15：19。

換邊後，三分攻勢持續，天循的優勢慢慢消失，黃祖源和謝傑俊分別射入三分反超對手，第三節更打出12：1的攻勢力壓天循。但天循隊長梁承希大爆發，連環快攻和上籃命中，最後46秒追至2分之差。可惜最後控球權一直在聖本德手上直至完場，最後天循以31：33僅敗。

學界精英賽：梁承希這幾天擔起大旗，雖然最後未能出線，但對他來說是一次難忘的旅程。（張倩儀攝）

「領先十多分的時候，沒有想過最後會輸這兩分。」梁承希笑笑的說，沒有呼天搶地，沒有哭成淚人，只是汗越流越多。

只是他笑著，也能看到眼中的可惜和遺憾，「因為第一節都可以領先到十分，但第二三節卻因為自己太急，趕着進攻而倒輸。」

學界精英賽：聖本德今場三分球28射5中，但當中的5球就是讓球隊致勝的關鍵。（張倩儀攝）

懊悔都未能補救，但他堅信天循不是一人球隊，不是只有自己：「沒有我們的內線就不會有這樣的防守，其實我們有射手，卻因為緊張發揮得不好。」

連打三天，是這班男生前所未有的經歷，加上強度大，絕對讓他難以忘懷。「每場都是十分以內的差距，又打加時才輸，每一場我們都覺得有機會贏，但每場都只差一點點。」

學界精英賽：天循的外線不穩，當內線被限制時只好靠防守反擊快攻追分。（張倩儀攝）

可惜世事沒如果，輸了是現實，比數也是事實。

回想自己的這三天，梁承希好像只想着好的一面，「捱過了這三天，自己是沉着應戰，因為被人看低一線，所以更覺得自己沒有什麼可以輸。」

他打得很放鬆，連日來的表現都讓人眼前一亮，反而是其他隊友顯得綁手綁腳：「我不會覺得我輸球很『樣衰』，反而是對手可能會覺得輸給我們會很『樣衰』。」他又笑。反正又沒什麼可以輸，不如盡力一搏。

精英賽男子E組：聖本德Vs天循