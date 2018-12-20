【學界精英賽】男拔萃12強料未受考驗　英華爭出線或遇惡鬥

經過連續5天以來對壘後，雲集男、女子組共48支來自不同地區的勁旅參加的全港學界精英籃球比賽，終於決出所有能夠出線次圈的隊伍。男子組於今天（20日）的最後一天分組賽日，抽籤決定各隊分組，結果X組的寶覺中學、漢華中學、林大輝中學同處死亡之組，彼此實力相近，預料有一番瀲鬥！

衛冕的拔萃男書院頗有籤運，同組對手基督教香港信義會心誠中學及嗇色園主辦可藝中學與其實力有一段距離，預料男拔萃可順利出線，心誠及可藝能把握與去屆冠軍男拔萃交手，相信是一個能讓他們成長的經驗。

張振興球員在抽籤時一臉緊張。（任祉羲攝）

傳統勁旅男拔萃實力強勁，在12強應該未受考驗。（任祉羲攝）

X組注定激戰連場

要數到戰況較為激烈的應該是男子X組，寶覺是九龍區D1 Grade冠軍兼在精英賽以全勝戰績出線，實力毋庸置疑。至於漢華中學表現穩定，亦是不容易對付；林大輝中學雖然在分組賽不敵男拔萃，錄得一負，但該場分組賽與男拔萃鬥得精彩，實力毫不簡單，X組可謂激戰連場。

寶覺中學、漢華中學、林大輝中學身處的X組被譽為死亡之組。（任祉羲攝）