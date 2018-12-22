【學界精英賽】漢華力戰不敵林大輝　分組賽兩戰全敗出局

學界生涯中最後一場精英賽，最終以5犯離場告終。對漢華中學隊長何國良而言，是何等的可惜與遺憾。漢華中學從全港學界精英籃球比賽的首階段突圍而出，但不幸抽進「死亡之組」與實力相當的寶覺中學、林大輝中學爭逐出線8強，他們先於首戰負於寶覺，再在周六（22日）面對火拼林大輝。可惜漢華入局慢熱，首節被林大輝在外投得手，他們在中段憑霍曉賢、周湛峰強打內線得分急起直追至32：35，但把握力不足，加上何國良犯滿離場，欠缺組織助力，最後漢華以35：46不敵對手，確定出局。

今場與林大輝一戰對已有1負在身的漢華是出線出死戰，勝出仍保留爭逐出線的機會，落敗即完結他們的精英賽之旅，令他們一開波非常進取。不過，漢華在初段手風欠奉，被林大輝的李子東、文澤希接連在外投得手領先5：0，打起士氣。反觀漢華雖然急於搶攻，可惜整體打法相對混亂，更被林大輝的張峰碩防守壓制得分，令到漢華首節以6：12落後。漢華在第二節始如夢初醒，由何國良、潘梓聰輪流控球進攻，霍曉賢接連在籃下得手追至19：22完上半場。

林大輝中學以外投見稱，完全在今場展露無遺。（任祉羲攝）

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林大輝首節對漢華施以夾擊，令球員難以進攻。（任祉羲攝）

兩隊在下半場戰況更為激烈，漢華的何國良4犯在身，暫時被調離場，得分重任改由邱家樂及周湛峰不斷以身形硬爆籃底得分縮窄至34：40。可是同時因為邱家樂失誤及犯規，屢次將對手送上罰球線，他在尾段更與林大輝的張峰碩爭執，被雙方隊友拉開，為這場生死戰更添火藥味。漢華在尾段不斷打出快攻嘗試收復失地，可惜早段失分太多及何國良5犯離場，再加上爭議性的判決，他們最後以35：46憾負林大輝，12強止步。

何國良（左）以速度突破上籃得手。（任祉羲攝）

何國良在第3節已4犯纏身，影響表現，減少進攻，改以傳球組織。（任祉羲攝）

邱家樂（右）與張峰碩爭拗，火藥味甚濃。（任祉羲攝）

在自己最後一年精英賽事中犯滿離場，並以12強出局作結，何國良在賽後表現失望，步出球場時面無表情，令記者們都感受到他的無奈。「其實賽前都是五五波，但是我們入局慢，一開波發揮不夠好，被對手拉開之後，後段力追便比較辛苦，加上球證判決或許是因素之一。」何國良不禁苦笑。未能在開局把握機會，力追比數定是吃力，何國良、霍曉賢、周湛峰已是盡力，但運動有時不是盡力便能收穫自己所想的。從何國良臉上看出遺憾，但從他口中說出令人更心痛：「這樣的結束……可惜啊……我都不知怎樣說好，但大家已盡力，希望師弟們下年再加油，對自己多點信心。」

何國良最後五犯離場，一臉失望。（任祉羲攝）

漢華男籃在12強止步，何國良（左）在最後一年出戰精英賽，帶住遺憾離場。（任祉羲攝）

回望在漢華的3年光陰，情緒控制方面，何國良自覺成長不少：「我在以前學校打波時很容易因為隊友失誤而『上火』、暴躁，不過轉校漢華之後都比較少這樣，不想因為自己情緒而影響球隊。」何國良改掉情緒壞習慣，但似乎他的隊友邱家樂像是以前的他，他亦笑言會「勒住他」：「他的性格是比較暴躁，但他的身高及進攻是球隊比較重要的元素。我相信每個人都有缺點，只是他的缺點在性格方面而已。」

邱家樂（右）雖然性格暴躁，但他是漢華攻守的重要元素。（任祉羲攝）