【學界精英賽】寶覺爭出線「險過剃頭」　體能下降成隱患

「其實沒有阿潘（潘頴雅），她們都可以找到自己，每一個人都有價值。」 每場球賽，不管是輸是贏，都是拾獲和得着；不僅是球員，對於寶覺教練阿一（黃芷晴）來說，也一樣。 位於女子W組的寶覺中學昨日的一場大戰已被英華女學校「榨乾」，今日（12月22日）天剛亮就要出門，因為準備到小西灣爭奪出線資格。對着基督教香港信義會心誠中學，寶覺中學未能盡顯優勢，最後僅以43：36擊退心誠。

寶覺中學今場慢熱，入局速度不及以往，相反心誠面對寶覺更嚴陣以待，特別多利用內線的優勢得分更一度領先，心誠首節追和9：9。連日來的征戰，加上今日的地點較遠，時間也比較早，主力潘穎雅明顯出現疲態，其他隊友都失誤頻頻，令比數未能療半場前拉開，以24：16領先。

潘頴雅今場表現不及以往般亮眼，全因近來體力消耗太大，今天顯疲態。（張倩儀攝）

+ 4 + 3 + 2

換邊後，心誠有望追分就越戰越勇，寶覺不時收起潘穎雅，加上全隊把握力欠奉，惟陳思瑜在籃下命中率不俗，但第三節仍被心誠打出4：7的攻勢。寶覺的防守出現漏洞，被心誠隊長陳美諺和戴婉穎不停打入籃底；寶覺後備們發力，梁佩瑜轟入兩球三分，最後有驚無險以43：36勝出，第二階段取下一勝一負成績，以次名出線再攻下一城。

教練黃芷晴大膽用小將，只因對她們有信心。（張倩儀攝）

精英賽故名思義，是精英雲集之地，籃球除了球技、把握力更要有體能；「Back to back to back」的賽程大戰連場，不要說上場的球員，連看的觀眾如我都感疲倦。「無體能，她們連打了很多天，阿潘出場的時間又多，很難是只打6個A Grade，一次過要出這麼多時間又打這麼多場。」精英也是人，體力的消耗大，這幾天大家都累了。

教練黃芷晴點名如果潘頴雅是最強，那麼陳瑤一定是最穩定，今場更「雙雙」，貢獻10分、10籃板、3助攻、2抄截和2封阻。（張倩儀攝）

黃芷晴直言曾𨥈瑤夠衝，但有時候會緊張。（張倩儀攝）

「好彩後備可以幫到手，我對她們有信心。」雖然比數拉不開，但今場阿一盡用小將，在沒有主力的情況下都能成功撐住球隊。「在學校有甚麼球都給阿潘，但其實每一個人都有價值，只是當阿潘在的時候，好像蓋過了她們一些能力。」

梁佩瑜兩球三分助寶覺打開比數，黃芷晴亦有所點評。（張倩儀攝）

陳思瑤今場獨取13分，交出5抄截。（張倩儀攝）

的確，沒有她們，寶覺今場未必能勝出。「對心誠我不會想必勝，但我球員想：『我不想輸』，說真很多人未試過在精英賽擔大旗，不要說40分鐘，可能連1分鐘都沒有。」但時勢能迫人成長，今場的小將們越打越就打自己的風格。「梁佩瑜的三分球不錯，而曾𨥈瑤就很能衝，但都比較緊張；全個精英賽最穩定的一個是陳瑤，不管籃板和得分都是。」

黃芷晴表示今場的防守有漏洞，場邊的她顯得特別「勞氣」。（張倩儀攝）

迦密的呂思晴（左）對賽初段率領球隊打出一波14：0的攻勢，令永隆招架不住。（任祉羲攝）

至於昨天（21日）力戰協恩中學的浸信會永隆中學，在休息不足20小後再度踏上精英賽場，與迦密中學爭奪出線8強資格。由於體力尚未回復，陳樂如、黃惠婷、李雪游在首節表現麻麻，被迦密的呂思晴、盧樂兒領軍打出一波14：0的攻勢。

永隆未有自亂陣腳，陣中的陳樂如在首節尾段射入三分球「打醒」球隊，再於第2節貢獻4球三分波，為球隊領先至18：16。永隆開始找回節奏，黃惠婷亦發揮她在籃底該有的發揮，強打內線建功兼為隊友補籃得分，最後永隆以55：42擊敗迦密，於女子X組錄得1勝1負戰績。

陳樂如（中）的一記三分球「打醒」永隆。（任祉羲攝）

迦密相對永隆有氣有力，初段的逼搶令永隆防守不住。（任祉羲攝）