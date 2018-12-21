【學界精英賽】永隆表現出眾憾負　協恩漢華先取一仗

學界籃球精英賽女子X組今日（12月21日）進行「榜首大戰」，當永隆遇上協恩，結果可能不出大家所料，只是半場前顛覆了不可能這三個字。雖然最後仍以31：57敗於協恩手下，但半場的表現實在是雖敗猶榮。

協恩入局不及以往般快，多次的攻勢的未能順利完成；雖然全場防守仍然奏效但關海佩屢屢衝破，加上黃惠婷在中場作串連，首節僅以10：12落後。永隆雖然內外兼備，但在首節已有隱憂，黃惠婷兩犯在身，讓其在防守間諸多制肘。

協恩表現平平，把握力奇低，得分主要靠快攻上籃和籃下，外圍多次失手，兩分起手全場52次僅21球命中，讓球隊難以拋開比數。永隆成功向協恩施壓，黃惠婷鎮守籃下令劉芳盈難以得分；關海佩上籃得手，加上黃惠婷博得and1一度追平。協恩隨即打出一波8：0的攻勢，半場拉開至22：16。

劉芳盈在有黃惠婷的內線陣地發揮平平，但速度上佔優。（張倩儀攝）

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到第三節，永隆被協恩「榨乾」體能，協恩第二節罷用全場緊迫養精蓄銳，下半場一口氣大打反擊。永隆防守未及上半場般高強度，陳欣汶承勢快攻上籃命中，加上施啟諾的兩記三分球，展開復仇。防守上再下苦功，雙人包抄關海佩，續用全場緊迫，第三節協恩以39：27領先。第四節協恩火力無減，進一步將比數拉開，陳欣汶攻入全場最高19分，帶領球隊以57：31奠勝。

關海佩直言今年和高妹（黃惠婷）的合作更好，是今年打得好的關鍵。（張倩儀攝）

賽後關海佩眼眶紅紅，她不說都不知道第四節被換出場後有偷偷的哭了：「感動吧，高妹（黃惠婷）已經最後一年了，可以打到這麼近大家都想不到。」更是覺得球隊有很多方面可以做得更好，「我們沒有想過輸，很有決心去打好每一球波，不要先想失不失，放膽去打。」

關海佩笑言自己今年比去年進步，因為今年即使是陳欣汶守住自己都不會膽怯。（張倩儀攝）

只是永隆在體能上仍輸協恩，加上對手多打快攻很多時候追不上。（張倩儀攝）

協恩的戰力必受認同，不代表不可撼動，今天就試一試。「今天是今年第一次對協恩， 很想試一試自己有沒有比上年進步。」「那有沒有？」記者問。「有，從未試過和協恩打得這麼咁近，就好像教練（林碧怡）說的，不要想他們是誰，對手是誰都要盡心盡力打到最好。」自己面對著協恩都可以帶着球隊一度追平，自己也進步了不少：「去年我們連半場都過不了，當時覺得自己很玻璃心，但今年我更『硬淨』，不會因為對面是陳欣汶守我就怕。」

黃惠婷的最後一年學界，本來可以擊敗協恩，關海佩為此而感動。（張倩儀攝）

馬丹鳳今場表現沉寂，受對手劉倩婷壓制把握力欠奉。（張倩儀攝）

另外女子Z組則被漢華中學對上裘錦秋中學（葵涌），兩隊旗鼓相當，首節雙方的得方相加都未達雙位數，漢華僅以5：4領先一分。葵涌裘錦秋雖然多起手，但手風不順，加上內線劉倩婷被箝制，半場續以13：16落後。漢華外圍火力增強，黃揚茵和梁浠悠合共轟入五球三分，打出10：1的攻勢，最後以34：26勝出，第二階段先取下一場硬仗。

梁浠悠的三個三分命中成今場勝仗的關鍵，外圍的發揮再度「救國」。（張倩儀攝）