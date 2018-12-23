【學界精英賽】寶覺男籃輕取林大輝 首名出線8強再鬥可藝

全港學界精英籃球比賽開始進入最後直路，第二階段12強最後對賽日於周日（23日）上演。 處於男子「死亡之組」X組的寶覺中學，由於同組的漢華中學周六（22日）已確定出局，今場與林大輝中學對壘決出首、次名出線資格。首名出線8強將會面對別組的次名，相對有優勢，令兩隊均未有留力。 寶覺一開局便上力，蔡再南、王健朗合力強轟內線，冼耀星、郭軒男輪流組織攻勢，加上劉子軒在外線發炮，流暢進攻令他們未受考驗，以43：32輕取對手，出線8強對嗇色園主辦可藝中學。

寶覺上場在12強分組賽險勝漢華，今場延續上場的強勢，一上半場便由劉子軒接連從外投得分，加上蔡再南及何旭峰屢次入楔籃底得手。

不過以外投見稱的林大輝憑張峰碩、文澤希、李子東以三分球力追比數至19：21完上半場。

學界精英賽12強：林大輝的張峰碩射入三分球後慶祝。（任祉羲攝）

學界精英賽12強：寶覺不斷以快攻得分。（任祉羲攝）

可惜林大輝在第三節完全「熄火」，除了嘗試剷籃時被寶覺的劉榮浩、王健朗合力封阻外，他們把握力欠奉。

即使林大輝眾將嘗試殺入籃下起手，但籃球總是「左上右落」，未能得分讓寶覺搶得籃板趁機從快攻入球，總計林大輝於第3節僅得2分，以21：31大比數落後。

學界精英賽12強：林大輝的文澤希（右）除了外投了得外，同樣具們突破速度。（任祉羲攝）

林大輝的文澤希在第4節不斷突破得分，不過寶覺的王健朗打出驚喜，保護籃板之餘亦有得分進賑，最後寶覺以43：32輕取林大輝，成功打入8強再鬥可藝。

學界精英賽12強：寶覺的王健朗（右）近兩場在寶覺面對危機時，挺身而出。（任祉羲攝）

學界精英賽12強：寶覺隊長何旭峰（右）對於在8強再遇可藝，直言不能輕敵。（任祉羲攝）

寶覺在得知8強抽籤結果再遇首階段的手下敗將可藝，全隊興奮得跳起來。

對於可再與可藝交手，寶覺隊長何旭峰認為不能輕敵：「雖然我們在首階段曾經以14分之差贏過可藝，但絕對不能放鬆下來，始終他們有能力打入8強之列，一定是實力之師。其實彼此球風頗相似，都熟悉大家打法，所以這場仗是困難，我們要集中精神應戰。」

贏過一次便有機會贏第二次，何旭峰直言有信心，但希望球隊上下能夠在對賽時保持專注，盼能夠成功晉級入4強再準備部署。

精英賽男子組12強：寶覺Vs林大輝

+ 16 + 15 + 14

學界精英賽12強：寶覺的劉榮浩（中）有身高優勢，屢屢為球隊保護籃板。（任祉羲攝）