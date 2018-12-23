【學界精英賽】八強對賽揭曉有看頭　兩隊只能活一隊

由第一階段的24強，到次回合的12強，今日（12月23日）終於來到最後一役。三隊之中只能活兩隊，經歷8日激戰，順利出線的球員們最期待的畫面終於出現了。 第二階段最後一日的賽事完結，進行了最動魄驚心的抽籤環節。各組的首名將不會再對上第二階段同組的次名，因此只會碰上其他三組的次名球隊。

女子組首兩籤震驚現場

女子組的抽籤結果率先令全場震撼，皆因去年八強止步，被中華基督教青年會中學以一分擊退的浸信會永隆中學，今年來勢洶洶，早前與協恩中學對壘時一度追和，只是八強抽中女子W組的首名，去年居殿軍的英華女學校。英華和永隆今年的陣容沒有大變，內線有黃惠婷和陳煥榆的硬碰，外圍則有關海珮和張樂怡的較量，八強的第一場將會是一場激戰。

陳煥榆將會對手永隆的內線黃惠婷，將會是明天（24日）一個重點戲碼。（張倩儀攝）

學界精英籃球賽八強賽程 女子組八強對賽 09：30 英華女學校VS浸信會永隆中學 10：40 協恩中學VS寶覺中學 11：50 裘錦秋中學（葵涌）VS中華基督教青年會中學 13：00 漢華中學VS沙田崇真中學 男子組八強對賽 14：10港青基信書院VS張振興伉儷書院 15：20 嗇色園主辦可藝中學VS寶覺中學 16：30 拔萃男書院VS裘錦秋中學（葵涌） 17：40 林大輝中學VS英華書院 舉行地點：荃灣體育館

黃惠婷將會面對得分力高的陳煥榆，一剛一柔，未知鹿死誰手。（張倩儀攝）

寶覺八強的宿命

第二籤同樣驚人，女子X組首名的協恩中才將會再對寶覺中學，兩隊由九龍區D1學界決賽、去年的精英賽八強，再鬥到去年的學界馬拉松八強。今年精英賽再次敵不過宿命，八強再遇協恩。

狀態大勇的潘頴雅雖然在九龍區D1學界決賽時大破協恩的全場緊迫，加上陳思瑜和陳瑤在籃下雙劍合壁。但力爭精英賽七連霸的協恩，體能和板櫈深度不容小覷，除了主力陳欣汶和劉芳盈包辦內外線，準接班的隊長吳欣潼和三分射手蔣思琪分擔得分重任，究竟是寶覺能衝破宿命還是協恩守住連霸？

協恩的全場緊迫和防守反擊快攻向來都是對手最怕又最有效的打法，協恩與寶覺再同場，未知寶覺能否一拆其招牌陣式？（張倩儀攝）

潘頴雅最近一場的賽事上陣時間少，由於賽事背靠背對球員的體力負擔重，因此體能都會成為八強的重要因素。（張倩儀攝）

陳穎欣的進攻快而準，往往殺對手一個措手不及。（張倩儀攝）

另外女子Y組的首名中華基督教青年會中學以及女子Z組首名漢華中學，分別抽中對戰裘錦秋中學（葵涌）和沙田崇真中學。看點落在青中的陳諾言伙拍魏星大戰劉倩婷；當然外圍也少不免一番龍爭虎鬥，皆因陳穎欣和羅雅穎的進攻火力比起去年有增無減，羅雅穎場均19分、3球三分球，實是一大威脅。

漢華控衛梁浠悠的三分命中率高，屢屢「射」出驚喜。（張倩儀攝）

李嘉瑩的中距離跳投和快攻殺傷力強，和顧綽姿剛好擔任去年周敏走「箭頭」的角色。（張倩儀攝）

漢華新人事 沙崇由小組出局到八強

新轉入漢華的小前鋒顧綽姿和李嘉瑩剛好補足今年缺陣的周敏和劉君彤的角色，與隊長馬丹鳳拍住上；與去年一樣，漢華成功避開下籤，八強將與沙田崇真碰頭，兩隊身型差不多，唯馬丹鳳的身高突出，在籃下有多分優勢。但沙田崇真隊長戴芷渝亦非得閒之輩，場均14.8分，4.8個助攻、2.6個偷波，帶起全隊，由去年的小組賽出局到打入八強，可謂今年的黑馬。

基信的士氣在精英賽場上可是數一數二，賽前的「戰舞」也是吸睛位。（張倩儀攝）

可藝的中鋒黃子軒鎮守籃下，對手難以隻身硬碰。（張倩儀攝）

少男的祈禱

港青基信書院在抽籤前滿心歡喜，更大聲祈禱，祈求不要抽到強隊，可惜事與願違；首籤由男子W組的首名基信先抽出，揭曉時發現是張振興，左邊張振興一片歡呼，右邊的基信卻寂靜地默默離場。

雖然張振興為今年大熱，但過去兩場12強比賽都表現平平，特別是自一分敗於英華手中之後，球隊心情大挫，今日對戰沙崇上半場比數未能拉開。雖然陣中有能剷善射的後衛蘇俊鋒、區浩軒等人，內線亦有文俊傑鎮守，但狀態和發揮則是勝負的關鍵。相反，基信近年崛起，士氣可是所有隊中數一數二的高漲，沒有「球星」但氣氛往往令全隊堅持到最後打出驚喜。

文俊傑的個人能力強，可以打遍籃下無敵手，但最近腳部受傷未知狀態如何。（張倩儀攝）

區浩軒的表現穩定，能剷擅射，但更重要的任務是能作為球隊的串連。（張倩儀攝）

葵裘錦秋可藝身形佔優

另外，寶覺和男拔將面對同樣的問題，就是對手的身高和身形佔優。男拔陣中有侯澤鋒和劉俊鴻擔起大旗，但與以往的男拔相比可是火力大減，尤其是內線的牽引力，讓防守集中在二人身上，令進攻難度大增。葵裘錦秋方面身高有優勢，加上全隊速度制勝，內外兼備，除了隊長林民淇的外投重要，更要小心內線陳達羲的犯規問題，皆因過去五場的賽事就有兩場犯滿離場，將會是籃下的一大隱憂。

陳達羲在籃下有一定板斧而且把握力不錯，但犯規問題要正視。（張倩儀攝）

今年男拔由劉俊鴻伙拍侯澤鋒領軍。（張倩儀攝）

林民淇的外投命中率和領導對裘錦秋而說甚為重要。（張倩儀攝）

鬥心之戰

另外寶覺雖然實力較平均，隊長何旭峰的得分力強，但射手的狀態對臨場發揮影響甚大；加上小組賽中寶覺和可藝已經對壘過，當時寶覺以54：40勝出，當時5投3中的三分就成關鍵。可藝雖不是籃球名校，但其戰鬥力和追分能力不弱，12強中面對男拔都能將不比數緊咬至第四節，其鬥心和內線的「長人」黃子軒都不容忽視。

今年男拔由劉俊鴻伙拍侯澤鋒領軍。（張倩儀攝）

可能是最緊湊的戲碼

最後壓軸的將會由英華大戰林大輝，英華雖然近來表現平平，但12強兩戰全勝以首名出線，其中主力蕭瑋耀和龍子傑的狀態漸入佳境，但入局方面仍待加強，以防守的反應和臨場都是主帥朱耀明一直提及的問題。男子組方面的對墨可謂「格食格」，林大輝方面認為高度有優勢的對手較難對付，面對英華，可能來得比其他對手好。揚言要至少要打入四強的林大輝，內有張峰碩領軍，不僅做足得分和籃板，更多為隊友製造空位。這個張峰碩和射手李子東的配合，可為林大輝帶來不少有力的攻勢。

龍子傑雖然個人能力於英華中屬較佳，但不怯場對英華來說也是一大考驗。（張倩儀攝）