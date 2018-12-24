【學界精英賽】永隆開心過聖誕　26分輕取英華入4強

「去年輸一分，8強止步，今年回來復仇。」黃惠婷笑言。今天（24日）她終於可以笑到最後，笑着過聖誕。 去年的平安夜，調景嶺場上一場大戰，當時中華基督教青年會中學以一分險勝浸信會永隆中學，永隆無緣4強；到今天，她們有備而來，這一次機會不容有失。 學界精英籃球賽8強由英華女學校大戰浸信會永隆中學「打頭陣」，當陳煥榆對上黃惠婷，張樂怡對上關海珮，一內一外的戲碼由永隆勝出，以59：33輕取有主力陳煥榆五犯離場的英華。

今場的關鍵在於內線的大對決，永隆的黃惠婷和英華的陳煥榆，兩個「高妹」一剛一柔。雙方入局較慢，外線手感欠奉，特別是英華主打的外投皆失，首節落後6：9。英華一直處於下風，由於追分的關係全隊表現較急，陳煥榆上半場錄兩犯，先退下火線。但卻讓「高妹」黃惠婷在籃下大開殺戒，上半場獨取13分，英華內憂外患纏身被打出10：3的攻勢，半場落後9：19。

陳樂怡的三分球將比數再度拉開，成為外線另一個重心。（張倩儀攝）

+ 8 + 7 + 6

換邊後張樂怡三分球命中，另一邊廂關海珮博得「And1」，雖然罰球但籃板上籃「一條龍」連取4分，第三節再度拉開優勢以33：19領先。英華未能承勢力追，雖然陳煥榆復出後在籃下開弓屢屢得手，張樂怡三分命中，但分差太大，加上對面外投手感炙熱，難以拉近比數。英華沒有放棄，但犯規問題隨即爆發，主存陳煥榆犯滿離場，最後無力親手遏制永隆，以33：59憾負。

關海珮被對手重點防守，所以將持球時間減少，讓隊友來進攻。（張倩儀攝）

雖然比數有一段距離，但黃惠婷卻不覺得輕鬆：「這一場本來想要打得與緊湊，一開始不想對到英華，因為覺得很難打，所以昨天部署了很久，想拆她們的防守。」直到最後一刻，永隆都不敢放鬆，只怕一刻間英華都可以追上來。

黃惠婷在籃下稱霸，成功讓陳煥榆吞下多犯。（張倩儀攝）

「最後一年，叫做圓夢，也完了一份青春。」不可以鬆懈，因為對於黃惠婷來說，再也沒有機會，復仇只剩今次。「去年好似自己累輸波，所以想表現得更強勢，自己可以拿到籃板讓隊友攻已經很足夠。」今年過了這一步，不想太多，但也不可以快樂過聖誕。

「曾經有想過放棄籃球，是她們拉我回來。」自己主項排球，也是港青成員之一，但投身籃球只有一個原因，「因為她們我才會回來，跟她們一起很開心。」自己想打精英賽，就雙向發展：「排球不行那就籃球，它們給我不一樣的快樂；排球擊球落地的快感和籃球擦網的清脆，即使不是我進的也讓我開心。」

永隆的手感越打越熱，到下半場英華幾乎無力追分。（張倩儀攝）

在擊敗英華的一剎，永隆教練林碧恰熱淚盈眶，走進場內擁抱一班她親自從零開始培養的「囡囡」，「我們付出許多，每年精英賽之路似乎很難行，籤運或許不如其他隊伍。有人常說『好波不如好運』，但我想學生『好波多過好運』，只要有實力才能走到最後。」碧怡受訪時仍然激動。能夠在8強淘汰英華，永隆以成績向大家證明她們的實力，在備戰過程期間，全隊上下練波、比賽不下30次，她們這場勝仗贏得有血有汗。

學生們在球場內拼盡每一分每一秒，林碧怡在場外為學生準備戰術，精英賽佔據了生活：「昨天（23日）抽籤知道將與英華爭出線4強後，我有種感覺會不會又再次8強止步呢？在整個精英賽期，我都沒睡好一覺，之前面對協恩我突然醒過來向老公分享如何拆解協恩。」

陳煥榆出場後雖然屢屢得手，但最後五犯離場，最後一年的精英賽在八強寫下句號。（張倩儀攝）

突破英華8強難關後，永隆在1個月後上演的4強戰再次面對協恩，林碧怡未想學生留力爭季軍，只想看看她們與協恩的實力到底相差多遠：「季軍也好、殿軍也好，我不想她們留力，只想看看我們與協恩在停錶的賽事中，與她們的實力相差多少。」距離4強戰尚有1個月準備時間，希望永隆能夠充足備戰，打出讓人驚艷的一仗，做到林碧怡想證明的「我們雖然被稱為黑馬，但我想永隆終有一日會讓外界認為我們是傳統勁旅。」