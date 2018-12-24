【學界精英賽】林大輝力挫英華入四強　為沙西區爭一口氣（多圖）

曾在第二階段賽事被教練朱耀明質疑穿綠色球衣的他們「是龜嗎？」，今天再穿上同一套球衣，面對白色球衣的林大輝，仿佛上演一場「龜兔賽跑」。

英華以拿手的全場緊迫作武器，但林大輝開局就已經手感火熱，頻頻命中。

英華失誤較多，加上籃下防守鬆散被張峰碩硬闖籃下。陳柏霖三分得手後，文澤希亦以三分「Answer」，首節落後11：18。

「Back Door」成為林大輝主要的攻擊點，在籃下變相英華犯規機會又大增，比數拉開至10分，龍子傑一記三分球收窄，本來可以乘勢追擊但半場仍以19：28落後。

精英賽男子8強：龍子傑三球三分球命中救全隊，但最後仍無力守住勝利。（鄭子峰攝）

精英賽男子8強：張峰碩今場表現出色，成功帶領球隊打入四強。（鄭子峰攝）

蕭瑋耀被守死，龍子傑再轟入三分，分差追到只有4分；另一邊廂，林大輝犯規問題湧現，張峰碩在搶奪籃板時犯下第三個個犯，另有陳仲顯亦錄下三犯。

英華士氣大振，林大輝亦不輸陣，張峰碩和陳仲顯先後射入三分球，而龍子傑亦再「Answer 3｣ ，比數追至35：39。

羅子杰大爆發，先後中距離和上籃得手，但李子東三分得手一挫其銳氣，林大輝守住優勢，雖然蕭瑋耀再射入三分球，但仍無力挽回，最後以55：48落敗，無緣四強。

精英賽男子8強：第一次闖入精英賽四強，林大輝創下校史。（鄭子峰攝）

精英賽男子8強：英華中段打出水準，但「龜兔賽跑」從此改寫歷史。（鄭子峰攝）

首次打入精英賽四強的林大輝賽後興奮激動，張峰碩做到小組賽前定下的目標，成功帶領林大輝打入新伊館。

今場「交足功課」的他直言蕭瑋耀最後一球三分球，自己有怕了一下，「隊友告訴我不要怕，一直拉鋸，但我們堅持被過都不停補位，又能守死對面主力，守蕭瑋耀守得好。」

成功為校爭光，這一次真的吐氣揚眉：「由中學開始一直的目標都是精英賽四強，想令更多人都知道沙田區球隊的實力。」不是九龍、港島區的勁旅，其實不代表什麼：「近幾年沒有沙西區的球隊入到四強，這一次想代表沙田區的學校不是廢的。」

精英賽男子8強：張峰碩講得出做得到，打入四強的承諾就在平安夜實現。（鄭子峰攝）

林大輝首入四強創校史（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

精英賽男子8強：激烈的戰況，為大家在冷冰冰的平安夜添一分熱情。（鄭子峰攝）

另外，今年大打「小球陣」的男拔甫開局就進入狀態，尤其侯澤鋒把握力不俗，中距離頻頻得手，加上運球輸送流暢，首節以15：9領先。

葵涌裘錦秋在防守上加強，採用全場緊迫，但在進攻上反而多「甩漏」，被陳仲儒和楊智愉偷了多球兼打快攻，男拔的後衛們速度有優勢，突破和切入得手將比數拉開10分以上。雖然林偉諾和林民淇在外圍發炮，半場仍落後24：33。

精英賽男子8強：男拔甫開賽即進入狀態，頻頻上籃得手。（鄭子峰攝）

雖然葵裘錦秋的外圍今日未能發揮水準，但內線有陳達羲鎮住，讓男拔在剷入是有相當的難度。

分差維持10分以內，隊長林民淇身負4犯為球隊的隱憂，導致在攻防上都綁手綁腳，而球證的判決又一度引起爭議，第三節男拔順利拉開比數，最後以59：34擊敗葵涌裘錦秋順利打入四強。

男拔輕取裘錦秋（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2