【NBA】K艾榮連環三分球打沉76人　塞爾特人加時贏121：114

Jumper
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聖誕夜的NBA常規賽，K艾榮（Kyrie Irving）帶領塞爾特人加時以121：114擊敗76人。艾榮在第4節末段射入兩分，助塞爾特人追平比數，將比賽帶入加時；而在加時，當塞爾特人落後時，艾榮連續射入兩記三分球，打沉對手。

聖誕節的NBA常規賽，先有夏登轟41分領火箭挫雷霆，之後輪到K艾榮表演，個人獨取40分，包括貢獻3次關鍵得分，帶領塞爾特人在東岸大戰加時以121：114擊敗76人。K艾榮除了攻入全場最高分，還有10次籃板，造出「雙雙」，尚有3次助攻。這是K艾榮職業生涯首次造出40分及10籃板的數據。

艾榮今場10次三分起手，射入5球。（Getty Images）

K艾榮今場第一個關鍵時刻是第4節末段，當時76人的韋遜真達拿（Wilson Chandler）在離完場37秒射入三分球，塞爾特人由領先變落後106：108。在尚餘20秒，K艾榮個人突破硬闖，面對占美畢拿（Jimmy Butler）的防守起手，命中兩分，助塞爾特人追平108：108，令比賽進入加時。

K艾榮第4節助塞爾特人追平片段：

在加時初段，76人較快找到節奏，連取5分，領先到113：108。當塞爾特人落後112：114時，K艾榮站出來，先在離完場兩分鐘射入一記三分球，助球隊以115：113反先，半分鐘後，K艾榮再度三分起手命中，助球隊拉開到118：114。K艾榮這兩記三分球打沉了76人，令到塞爾特人由落後變取得領先優勢，最終塞爾特人贏121：114。

K艾榮加時連入兩球三分片段：

艾榮今場攻入40分，是塞爾特人取勝的關鍵。（美聯社）

此外，今場有一幕有趣畫面，在第2節末段，76人的列迪克（JJ Redick）失誤，K艾榮、泰譚（Jayson Tatum）及泰斯（Daniel Theis）3名塞爾特人球員「神同步」，同時跳起撲過去搶波，最後由泰譚搶到，帶到對手半場輕鬆射入。

塞爾特人「神同步」偷波片段：

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