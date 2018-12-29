【NBA】「法國老兵」柏加接管第4節　助黃蜂主場13分挫籃網

法國控球後衛柏加（Tony Parker）於今季離開效力多年的馬刺，轉投黃蜂，繼續在NBA的籃球生涯。 柏加雖已年屆36歲，但仍然是球隊中的可靠後備得分點。黃蜂返回主場在今日（12月29日）再戰籃網，柏加一人於最後一節取得17分，率球隊在主場報捷而回。

黃蜂正選控衛甘巴獲加（Kemba Walker）在今季表現更勝上季，曾經在對76人的一仗中轟入60分，為黃蜂帶來穩定的火力。效力馬刺多年，擁豐富經驗的柏加今季來投，使黃蜂的板凳深度增強不少。柏加是當年的「馬刺三劍俠」中，唯一一人仍未言退，年屆36的「法國跑車」，雖然未有當年的速度，但在場上仍然為球隊取得不少分數。

甘巴獲加今仗交出29分，其中射入7球三分球，助球隊主場贏波。（美聯社）

黃蜂在上仗作客兩分僅敗籃網，今仗返回主場再鬥籃網，誓要報回一敗之仇。黃蜂在首節開賽不久，便連取11分，一度拉開16分優勢。客軍籃網在全場大部分時落後，雖然曾一度追近至5分差距，但黃蜂最後仍以100：87，13分之差擊敗籃網。

黃蜂的後場搭檔在今仗未有手軟，林比（Jeremy Lamb）交出19分，而甘加獲加亦攻入7個三分球，合共29分。即使籃網的羅素（D'Angelo Russell）轟入全場最高的33分，也未能帶領球隊再贏黃蜂。報捷的黃蜂以17勝17負的戰績，暫列東岸第6位；籃網則以17勝20負，排東岸第9位。

柏加在最後一節手感火熱，以一貫的打法衝擊籃網防線，10射8中取得17分。（美聯社）

「法國跑車」柏加在第4節有如「返老還童」，單節取得17分，而隊友在該節僅取10分。在柏加的帶領下，即使籃網一度收窄至5分差距，仍無阻黃蜂取勝而回。柏加今仗在首3節僅得兩分，但他在最後一節繼續以拿手好戲，切入禁區急停跳射，或直接殺入籃底上籃，10次起手試射，其中8球亦命中。柏加其中一球在外線引球切入禁區，靈巧地轉身避過對手後上籃得手，甚有柏加年輕時的影子。

柏加殺入籃底上籃得手外，還博得「And-One」後振臂高呼。（美聯社）

柏加的一記巧妙轉身上籃得分後，一眾隊友亦大感興奮。（影片截圖）

柏加在賽後表示今仗最後一節的表現，與他在馬刺時並無分別，他依然熱愛在壓力下作賽，「不論在馬刺及法國隊時，我習慣面對球隊在第4節被力追，我依然希望在重要關頭中證明自己實力，依然享受在壓力下作賽。從我加盟黃蜂後，隊友與我討論他們曾多次於最後一節被反勝，所以我認為我須挺身而出，協助球隊取勝。」

柏加在第4節獨取17分的精彩表現