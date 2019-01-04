【學界精英賽】英華失落4強反思　龍子傑心中的勁旅定義

「英華叫勁旅，但到了這一刻才輸，可能叫做接不了棒。」 平安夜的晚上，除了拚進了4強的球員，一切都很平靜，而英華隊長龍子傑屬於後者；完場哨起，他的心也許像當夜的天氣一樣，涼了一半。

近年都能打入「NIKE全港學界精英籃球比賽」4強的英華書院，在200周年校慶的今年，失落走入新伊館的機會。在8強的當天，敗於黑馬林大輝中學手下；這頭半季，英華驚險的走過，旅程也暫告一段落。48：55，英華打出精彩反擊的下半場，卻還是輸了；開季至今，入局遲緩的問題依舊，雖然每一次都可以力挽狂瀾，但這一次真的太遲了。

從學界九龍區季軍戰開始，龍子傑就希望大家能為籃球隊多走一步，但始終沒有做到。（張倩儀攝）

走到這一步才輸，龍子傑說是接不了班，雖然口中有說出隊友的不足，但始終最怪責的還是自己。（張倩儀攝）

強隊，不是因為學校的名氣有多大，而是本身球員的能力有多好。（鄭子峰攝）

「負碌」的頭半季

九龍區季軍戰一分險勝，保住精英賽的最後一席；精英賽第二階段受爭議的一球「救命」三分，守住英華的出線資格。英華主帥朱耀明曾笑說英華有「運」，但走到這一步，不能否認他們有能力。

「老實說，能夠走到8強已經是有一點『負碌』⋯⋯」龍子傑毫不諱言，「我們A Grade只有5個，升上來的B Grade雖然實力不足但已經很盡力，我們大概是8隊中最弱的一隊。」看到他們追分的能耐，從落後十數分到一一避近，那份魄力和「大心臟」是不能少的，只是人總要犯同樣的錯，總是太後知後覺。「入局太慢，下半場才知道甚麼是追分、守人和切入分球，但一切都太遲。」說甚麼都沒有用了，從那40分鐘的過去，一切都已為定局。

可能走到這一步本來就有一點的運氣成份，但不可否認英華還是有很實力。（張倩儀攝）

怪自己留不下隊友，怪自己帶不起球隊，怪自己承傳不了英華的傳統，龍子傑也許會在剩下的兩個大賽中Come back strong。（張倩儀攝）

一方的激情歡呼，相擁和咆哮；一方只剩下落寞，好像連挺起胸膛的力量都隨哨聲飄走，只緩緩走回後備席。和前兩次訪問他一樣，龍子傑沒有太大的情緒，好像早已做好最壞的打算；也跟前兩次一樣，句與句之間，那不尋常的停頓像在反省，「特別今年是英華200周年，卻死了在我們這一代，可能送不出這份禮物。」最後一年，卻敗在自己手中的事實，臉上的不知是汗還是淚，大概男兒眼淚從心裏流。

這震撼的一課，是給英華小一輩的球員一次刻骨的教訓。（鄭子峰攝）

自己勁，英華才會勁

身為大哥，當初說好了想大家要為球隊多走一步，精英賽止步，反省的這一刻還是沒有做到，「大家對籃球好似還是可有可無一樣，還是不夠重視，也有一點自視過高，八強不是必然，也沒有一場比賽是我們可以『食硬』的。」當身為「英華仔」難免有一點優越感，但這一次震撼教育告訴了他們，這都是前人的努力和留下的甜。「打到8強，以為『入硬』新伊館，誰知就輸了，這可以說是上了一課； 不要因為英華之名而覺得自己強，是因為自己勁，英華才會勁。」

龍子傑每一次賽後都默默的走，每一次都有所反省。（張倩儀攝）

I'll Be Back!

無能為力的感覺，自己做大的，這個失敗倍感自己的無能。「是有一點不捨得學界，也因為自己打得差帶不到小的打入4強，所以有一點怪自己。」學界時代是回不去的，突然明白了，這種熱血很奢侈：「長大了就不可能一放學一響鐘就下樓練球，也最不捨那一份熱血和兄弟情。」怪自己打不好，怪自己的不盡責，從學界季軍戰到現在，他還在怪自己。

「自己有失責的就是，本身A grade有十多個人但現在只剩下五個人，我未做好中間人的工作⋯⋯」隊長不易做，做好自己也要顧全隊友，可能這樣迫他成長得這麼快。沒有頹廢的時間，他正要面對公開試，但比考試更重要的是，「接下來，只希望這16個人不要又變回10個人，希望這16個人可以一直團結，打好之後的兩個大賽。」DSE後，等你回來。