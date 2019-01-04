【NBA】夏登40分三雙再加絕殺　火箭1分險勝勇士成經典

今日NBA賽事精彩連連！頭場尼納特（Kawhi Leonard）回歸聖安東尼奧馬刺主場，尾場勇士與火箭重演上屆季後賽西岸決賽大戰。勇士主場出擊，曾於第三節一度領先20分，但火箭當家球星夏登（James Harden）尾段發威—先有一球3分將比賽帶入加時；於加時最後階段，在兩人包夾的情況下再射入一球3分絕殺勇士，最終火箭以135：134險勝勇士。夏登全場錄得「40分三雙」（44分、15助攻、10籃板），絕對稱得上為「MVP級」表現。

今場勇士一直處於領先位置，但火箭「三分雨」後勁凌厲，三名角色球員丹奴侯斯（Danuel House Jr.）、格連（Gerald Green）及里華士（Doc Rivers）合共攻入9球三分，至於夏登則個人獨取10球三分。直至第4節最後一分鐘，夏登面對舊隊友杜蘭特（Kevin Durant）的防守施展招牌「後撤步三分」（Step Back Three）得手，為球隊追成119：119平手，將比賽拉入加時賽。

夏登今場只得9球罰球，低於個人場均數字。（美聯社）

火箭險勝勇士圖輯（按圖放大）

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James Harden is way too ridiculous....game-tying 3 to send game to OT pic.twitter.com/l5seAjOA5m — gifdsports (@gifdsports) January 4, 2019

卡比拿（Clint Capela）今場表現出色，獲得「雙20」29分、21籃板。（美聯社）

及至加時賽，雙方互有攻守。杜蘭特與居里（Stephen Curry）各有進賬，而里華士亦射入一球關鍵三分。加時賽最後一分鐘球證出現嚴重誤判—杜蘭特險些被PJ德加（P.J. Tucker）偷球，需要在底線將籃球扔回場區內，避免出界。最終K湯臣（Klay Thompson）搶回控球權，再將球分給居里射入兩分，令勇士領先134：132。

但其後外國電視台重看直播，明顯看到杜蘭特救球時雙腳均處於界外，而旁邊亦有底線及邊線球證。然而球證並未有扭轉判決，勇士因這個問題球取得2分的領先優勢。

救球時杜蘭特雙腳明顯處於場外。（網上截圖）

新加盟的里華士亦證明身價，全場攻入18分。（美聯社）

球證誤判事發經過：

杜蘭特今場攻入26分，但仍難救勇士。（美聯社）

當時比賽時間僅餘5.5秒，夏登接球後一個換手運球後，在K湯臣及祖蒙特格連（Draymond Green）的包夾下勉強施射三分，奇蹟地中鵠，為火箭反超前135：134。比賽時間尚有1秒，杜蘭特最後一擊不入，火箭艱辛之下取得今場作客勝仗。

夏登加時賽絕殺勇士：

夏登這一場史詩級的演出除了令火箭在缺少基斯保羅（Chris Paul）及哥頓（Eric Gordon）的情況下戰勝勇士，更大破兩個NBA紀錄，包括最長連續射入至少5球三分場次（連續8場）、最長連續錄得35分、5助攻場次（連續9場）。這位去年MVP得主最近表示希望再贏下另一座MVP獎盃，假若出色表現持續，衛冕常規賽MVP絕對不是痴人說夢。6連勝的火箭列西岸第4，勇士以25勝14負排第3。

夏登強勢持續，有機會問問鼎另一座最有價值球員獎盃。（美聯社）

全場精華：