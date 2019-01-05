【NBA】湖人主場失利　占士再休4場　未必趕及爭入季後賽關鍵戰

湖人球星勒邦占士（LeBron James）自從聖誕大戰中拉傷腹股溝後，一直因傷避戰，球隊戰績亦因而直線下滑。今日「紫金軍團」主場迎戰排在東岸尾二的紐約人，以112：119落敗。有消息指出，勒邦占士的康復進程未似預期，將需要休息多4場。「大帝」缺陣之下，湖人由一度高踞西岸第4，下跌至現時第8，季後賽席位出現危機。

除了勒邦占士之外，大前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）同樣因傷缺陣，故今場湖人交由朗素波爾（Lonzo Ball）及恩格林（Brandon Ingram）掛帥。兩人數據上雖然不俗，朗素波爾三分球7射5中，得17分；恩格林亦錄得21分9籃板，但未能做到串連球隊的作用，合共僅得5個助攻，而且失誤連連，兩人錄得11次助攻。進攻戰術簿弱，關鍵時侯靠單打得分，為湖人今場落敗主因。

朗素波爾（右）今場三分7射5中，卻未能扭轉敗局。（美聯社）

因傷只能在場邊觀戰的勒邦占士，親自指導恩格林。（美聯社）

至於紐約人小前鋒洛斯（Kevin Knox）剛剛榮膺12月東岸最佳新秀，今場表現平平，貢獻14分5籃板；中鋒簡達（Enes Kanter）則取得「雙雙」16分15籃板，更在第四節最後一分鐘連入四分，協助球隊奠勝。

諾斯（白衫20號）剛剛當選12月份東岸最佳新秀，而西岸最佳新秀毫無疑問是獨行俠的當錫。（美聯社）

簡達（白衫00號）今場關鍵時後連入4分，成為紐約人致勝關鍵。（美聯社）

一場落敗後，湖人再傳出壞消息，當家球星勒邦占士預料將會再缺陣未來4場賽事，其中3場作客木狼、獨行俠及爵士的比賽可謂與季後賽競爭對手直接碰頭。假若這三場比賽再有差池，湖人有機會跌出頭8季後賽席位。勒邦占士連續13年打入季後賽的紀錄，今季隨着「大帝西移」後，面臨最嚴峻挑戰。

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