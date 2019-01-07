【NBA】木狼22分大炒湖人　賽後宣布炒教練　比立斯成新帥人選

比立斯重返NBA任木狼新帥？這支美國中西部球隊周一（7日）主場大炒湖人108：86後，出其不意地宣布與教練泰保杜「分手」。有指球隊已有替代他的目標人選，其中一人正是活塞名將比立斯！

木狼今仗正選5人有人得分達雙位數字，中鋒唐斯及前鋒韋堅斯均得28分，前者更摘下全場最高18個籃板球。湖人今仗繼續沒有「大帝」勒邦占士，古斯瑪又因背傷缺陣，「紫金軍團．」火力盡失，起手87次命中率僅得36.8%，控衛朗素波爾正選上陣23分鐘，得分「食蛋」收場。

木狼終以22分大炒對手取得2連勝，暫於西岸以19勝21負排第11。雖然大勝一場，但木狼賽後宣布解僱球隊總裁兼教練泰保杜，主帥一位暫由名帥桑達斯兒子賴恩桑達斯擔任。

唐斯今仗交出雙雙，成為贏波一大功臣。（美聯社）

湖人火力薄弱，最後吞下敗仗。（美聯社）

贏波上辦公室炒人 球隊操作權力分立

《ESPN》指，木狼CEO卡臣及總經理尼頓，在比賽後直入泰保杜辦公室傳達解僱消息，殺泰保杜一個措手不及。據了解，泰保杜在球隊運作上有完全「話事權」，萊頓只是「棋子」，今次炒泰保杜，萊頓去向依然不明朗，木狼仍有意請新總經理，並將教波、球隊運作權力分開，令馬刺成為現時聯盟唯一一隊，由教練（普波域治）兼任球隊總裁的球隊。

比立斯成為新帥人選之一。（Getty Images）

木狼現時有兩名新帥人選，分別為賀博治及比立斯。曾於木狼擔任助理總經理的賀博治，為班主泰萊的心儀新帥人選。雖然46歲的賀博治在12月被公牛解僱後，獲名校UCLA邀請出任主帥，但本人主張留在NBA多於重返大學籃壇。

至於曾於2000至02年效力木狼的比立斯，在球會高層開會時被討論可成為總經理或主帥人選。不過據《EPSN》報道，球會未向二人招手。

木狼將球隊權力分立。（美聯社）

泰保杜「死因」 商業因素大於戰績？

據了解泰保杜認為可以教到季尾，故對突然被炒感意外。美國傳媒指泰保杜死因是因為商業因素，多於現時戰績。與泰保杜關係一般的卡臣，希望新教練可以與球會的商業部門有更好合作，亦希望新教頭對外關係可以盡量減少麻煩。

泰保杜突然被炒感意外。（美聯社）

事實上，泰保杜在去年決定交易占美畢拿到76人後，烏紗早就已經畫上問號。在11月送走畢拿後，開季4勝9負的木狼其後錄得15勝12負的成績，但木狼內部傳出若球隊架構不再重組，對來季季票銷程，及贊助商續約感憂慮，最後決定炒人。泰保杜於2016年成為木狼主帥及球隊總裁，上季帶領球隊打入季後賽，為14年後重返季後賽。