今日NBA馬刺與雷霆需要打至雙加時才能分出高下，最終主場的馬刺以154：147擊敗雷霆。兩隊今場合共攻入301分，成為今年NBA單場最大比分的比賽。除了得分極高外，今場比賽更創下多個紀錄，堪稱今年經典之一。

1. 今季單場得分最高紀錄—301分

近十年NBA都沒有出現兩隊合共過300分的賽事，對上一次（不計全明星賽）已經是2006年12月7日，當時由拿殊（Steve Nash）領軍的太陽同樣在雙加時的戰況下，以161：157擊敗籃網。

至於兩隊亦錄得其隊史單場第二高得分—馬刺取得154分，僅次於1990年對金塊攻入161分；而雷霆上年一月對騎士曾攻入148分。

兩隊合共轟入301分，今場勢成經典。（美聯社）

2. 連續三分命中紀錄—14球（馬刺）上半場馬刺10球三分全部命中，其後他們愈射愈順，第三次射至第15球才由戴歷懷特（Derrick White）射失。近20年NBA都未出現過連續14球三分命中的情況。

3. 球隊單場三分命中率紀錄（至少起手15球）—84.2%（19射16中）（馬刺）

馬刺今場三分19射16中，高達84.2%的命中亦刷新紀錄，超越2005年公牛創下的82.4%（17射14中）。值得一提的是，今季馬刺是所有球隊之中三分出手最少的。

比利連尼（Marco Belinelli）三分五射全中，為今場馬刺射入最多三分球的球員。（Getty Images）

4. 韋斯保克「超級大三元」—24分、24助攻、13籃板

已經連續兩季錄得場均大三元的「韋少」韋斯保克（Russell Westbrook），今場取得24分、24助攻、13籃板為前無古人的數據，最接近的已經是「微笑刺客」湯馬士（Isiah Thomas），在1985年所創下的24分、24助攻、10籃板。

另外韋斯保克助攻24次亦刷新其個人生涯新高，大破隊史紀錄。然而，與NBA歷來單場助攻最多次數仍差一球，2017年12月朗度（Rajon Rondo）助攻25次。

韋斯保克今季暫時場均繼續「大三元」，場均21.2分、10.3助攻、10.8籃板。（美聯社）

雖然獲得「超級大三元」，但韋少仍難以扭轉敗局。（美聯社）

5. NBA最多勝場教練第三名—普波域治（馬刺）

經過這一次艱險的勝仗後，馬刺主帥普波域治生涯累積1,222場勝仗，超越爵士傳奇教頭史隆（Jerry Sloan），成為NBA最多勝場教練第三名，頭兩名分別是韋健士（Lenny Wilkens）的1,332場及尼爾遜（Don Nelson）的1,335場。假設普波域治能夠保持現時勝率，他將於2020-21球季超越上述兩位傳奇教練。

不知道普波域治會否為了追趕紀錄，再戰兩季？（美聯社）

6. 球員個人得分新高—艾德列治、格蘭特、戴歷懷特

艾德列治（LaMarcus Aldridge）今場狂取56分，刷新自己個人得分新高，亦成為馬刺隊史上球員單場得分紀錄的第三名。首兩名均是馬刺名宿，包括「海軍上將」大衛羅賓遜（David Robinson）於1994年創下的71分，以及「冰人」加雲（George Gervin）於1978年攻入63分。

雷霆球員格蘭特（Jerami Grant）一向被視為一名防強攻弱的球員，今季進攻手段大有進步，場均得分比上季增逾4分。今場攻入25分，為職業生涯新高；而馬刺後場球員戴歷懷特雖然「敗家」射失三分，中斷球隊連續命中三分紀錄，但今場他全場攻入23分，亦創其生涯新高。

今場之前艾德列治的個人得分最高為45分。（美聯社）

+ 5 + 4 + 3

精彩賽事全場精華