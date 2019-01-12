【NBA】德州雙雄順利贏波　當錫冷靜射入絕殺三分

今日NBA兩支來自德州的球隊均取得勝利，侯斯頓火箭對騎士一度領先44分，最終以141：113大勝而回，亦創下球隊今季單場最高得分紀錄；而達拉斯獨行俠則贏得較辛苦，要靠「超級新秀」當錫（Luka Doncic）於第四節最後24秒射入關鍵三分，才能以119：115反勝木狼。兩隊均擅長「後撤步三分球」（Step Back Three）的當家球星今場表現出眾，火箭的夏登（James Harden）僅出場三節，就交出43分、12助攻、10籃板的三雙數據；而當錫亦造出接受三雙的29分、12助攻、8籃板。

面對全NBA戰績最差的騎士，火箭今場贏得輕鬆，首節便已經取得42：22的領先優勢。一班正選球員如夏登、卡比拿（Clint Capela）及PJ德加（P.J. Tucker）只打頭三節已經分出勝負。最後一節火箭派出後備應戰，但一班後備如班頓禮特（Brandon Knight）、馬古斯基斯（Marquese Chriss）及新秀加利卡拉克（Gary Clark）都能打出「爭氣波」，令火箭第四節一度領先44分之多，最終以141：113大勝一場。

班頓禮特表現穩步上揚，今場交出12分4助攻4籃板，可見他逐漸從傷患的陰霾恢復。（美聯社）

今場夏登三分16射8中，連續11場比賽射入超過5球三分為一項前無古人的紀錄。在近期球隊主將基斯保羅（Chris Paul）及艾歷哥頓（Eric Gordon）受傷的情況下，夏登獨力支撐球隊，卻反而帶領火箭走出頹勢，現時排在西岸第6位，與第3位僅差一場。夏登瘋狂的表現，亦為他帶來西岸12月最佳球員的殊榮，亦重回MVP競爭的行列。

夏登今季表現繼續「屈機」，有望蟬聯MVP。（美聯社）

火箭大勝騎士 全場精華：

與夏登一樣，獨行俠新秀當錫後撤步三分出色。今場作客木狼雖然在尾段險些被對手反超前，但當錫一球關鍵三分為球隊取得這場艱險的勝仗。今季場均交出19.8分、6.7籃板、4.9助攻，基本上年度最佳新秀已在囊中，現在外界對當錫需要評論的，或許是他到底是否打出NBA歷來最強的新秀年表現。

當錫（77號）於全明星投票名列前茅，絕對有機會成為明星賽正選。（美聯社）

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當錫關鍵三分：