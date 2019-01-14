【NBA】夏登外投零手感　火箭不敵魔術　騎士作客爆冷湖人

夏登得分能力無人質疑，但「神人」都是人，總有時候失準，周一作客對魔術，這名衛冕常規賽MVP雖砍下38分，但外投17射1中，追平了「大力老鼠」史杜達米亞的單場最多射失3分劣績。火箭最終以109：116不敵魔術。 沒有勒邦占士的湖人，繼續沒有好日子過，面對東岸榜末球隊騎士，以95：101落敗，近9仗「大帝」缺陣，「紫金軍團」已輸了6場。

夏登今仗數據其實不算差，38分、12次助攻、9個籃板球，差一點就得到三雙。火箭並非無第2點進攻點，奧斯丁李華士亦有25分進賬，難怪輸波後夏登指進攻沒有問題：「我們攻入足夠分數去贏波，但我們防守不夠專注，過去數周都是這樣。我們下半場讓他們攻入了70分左右（編按：正確數字為64分），讓魔術可以得到這樣的信心及空間起手，他們表現當然得心應手，就是這麼簡單。」

夏登今仗雖有38分進賬，但外投失靈連累球隊輸波。（路透社）

夏登及迪安東尼賽後齊指防守才是輸波真正原因。（路透社）

迪安東尼：「不能只靠夏登一人」

「大鬍子」夏登今仗外投手感無靈，17射僅1中追平了由史杜達米亞保持的最多外投「炒粉」紀錄。曾效速龍、拓荒者等球隊的「大力老鼠」，2005年4月對勇士時，外投21射僅5中創下了歷史。

夏登今仗外投分佈。（網上圖片）

火箭現時有基斯保羅、哥頓兩大主力正在養傷，得分重責落在夏登身上。今仗輸波，火箭教頭迪安東尼再次強調：「問題是不能倚賴夏登場場做超人。我們每人都要有貢獻，防守的不集中會帶到進攻上，今仗表現不夠好就是了。」

湖人得分點不足，波爾交出13分。（路透社）

古斯馬以一己之力力抗騎士。（路透社）

湖人爆冷輸在火力不足

尾場湖人主場對騎士，客隊在正選5人得分都達雙位數字的情況下，以6分之差力挫湖人，終止12場不勝頹勢。吞下連敗的湖人，今仗外投34射7中，快攻只得11分。古斯馬雖然攻入全場最高29分，恩格蘭亦有22分進賬，但其他隊友不爭氣，火力不足招敗。