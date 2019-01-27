【學界精英賽】張振興內外線壓制男拔萃　76：49大勝封王

張振興伉儷書院相隔17年再登精英賽王者之位！ Nike全港學界精英籃球比賽男子組進入終極一戰，由張振興與衛冕拔萃男書院再度合演去屆決賽，不過今屆的結果終於有改變。 張振興憑梁智康、文俊傑在內線的出色表現，加上射手張文健在下半場重拾三分球手感，配合區浩軒突破加上葉俊鋒控球偷波，眾將流暢進攻令球隊力壓男拔萃由頭帶到尾，最後以76：49大勝男拔萃，重奪他們等待了16屆的精英賽冠軍！

一場重演去屆精英賽決賽的戲碼，張振興挑戰衛冕的男拔萃未有留力，一開波便以搶攻逼得男拔萃失誤連連。

張振興在葉俊鋒控球推進下，由區浩傳送至內線由文俊傑補位上籃得手，再由區浩軒帶球到前場命中三分球，一口氣打出6：1 的攻勢。

男拔萃似乎被張振興的快打風格影響，兩隊短兵相接，男拔萃的楊英喬及葉文俊屢次扭入籃下得手追至14：19，加上文俊傑傳球失誤予侯澤鋒直接帶到前場上籃得分，加上葉文俊射入罰球，再縮窄比數至17：19稍為落後完第一節。

張振興的葉俊鋒（右）表現靈活，不時偷截再「一條龍」帶到前場上籃得手。（楊宇翹攝）

張振興的梁智康（左）表現活躍，除了憑身型在籃下建功外，跳投能力不俗，為贏波功臣之一。（楊宇翹攝）

張振興在打出氣勢開局後，但被男拔萃連番逼搶得分，不過「振興籃兒」未有因此自亂陣腳，梁智康與梁文軒在今節更是大爆發，除了合力向內線施壓及保護籃板外，他更封阻男拔萃，為球隊轉守為攻。

陣中葉俊鋒雖然在本節得分未算多，但是他靈活抄截，傳球予區浩上籃得手。區浩軒表現同樣活躍，他與隊友合作無間的默契，令他們轉守為攻時能夠流暢做出戰術，在文俊傑嘗試剷籃不果時，從後趕上的他補籃成功，合力在本節將比數拉開至36：27完上半場。

張振興的文俊傑（中）為學界數一數二的中鋒，今場他向內線施壓，令男拔萃難有還手之力，如入無人之境。（楊宇翹攝）

兩隊下半場輪流上展現三分球射術，上半場表現沉寂的張振興射手張文健終於找回手感，第三節甫開始便命中三分球，射起信心的他一不離二，再射入三分球為球隊再將比數拉開至46：29。

不過男拔萃的劉俊鴻隨即以三分球還以顏色，力追至33：46。不過今仗氣勢如虹的張振興未受考驗，富有大賽經驗的文俊傑冷靜地不斷強轟籃底，即使一次進攻失手，他自己再次補籃成功。

反觀男拔萃似是被張振興掌控比賽節奏，就算王銘賢找到突破攻入籃底，但是把握力欠奉，偶有侯澤鋒「bump」入籃下得分，可惜張振興狀態大勇，未能收復失地，第三節完結時張振興以63：41遙遙拋離男拔萃。

梁文軒雖是替補球員，但他在文俊傑休息時，仍然穩住大局。（楊宇翹攝）

張振興挾由頭帶到尾的氣勢進入最後一節，依然一鼓作氣，張文健越射越有，加上梁智康與文俊傑的夾擊，令陳仲儒及侯澤鋒就算入楔籃底仍難以起手。

男拔萃把握力持續低迷，劉俊鴻在三分線嘗試起手但手風欠奉，無力收復失地。

張振興挾住從頭領先到尾的威勢，以76：49大勝男拔萃，相隔18年再度捧起精英賽冠軍，連同之前港島區D1 A Grade冠軍，再嘗「雙冠王」滋味。

張振興奠勝一刻，梁智康激動得在地上擁抱張文健。（楊宇翹攝）

張振興教練馮逸朗衝入球場擁抱主力葉俊鋒。（楊宇翹攝）

振興男兒賽後激動得拋起教練馮逸朗慶祝。（楊宇翹攝）

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