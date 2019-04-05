靠「字母哥」艾迪杜高普獨取45分，公鹿作客以128：122作客擊敗76人，提早鎖定NBA常規賽冠軍。同日另一場NBA，勇士的史堤芬居里雖然手風欠順，但球隊首節便拋離湖人，在中鋒吉辛斯攻入21分之下，以108：90輕取湖人。

美國時間昨晚（4月4日）的NBA常規賽，公鹿作客76人，上演東岸前列大戰。雖然公鹿主將比歷素（Eric Bledsoe）在首節初段就連續被罰兩個技術犯規，提早離場，但76人並無明顯優勢，兩隊互有領先，分差亦不大。

比歷素首節連續兩個技術犯規被逐。（美聯社）

直至最後2分53秒，當時公鹿仍落後113：118，但他們發力，打出一段15：4的攻勢，最後以128：122勝出。佐治希爾（George Hill）連入3球，一口氣取得7分，今場總共射入20分。

不過，數表現最好，還是「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）。他今場攻入45分，搶到13次籃板，還有6次助攻，另外5次封阻，其中在完場前48.3秒，他對76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）的一記封阻十分精彩。

艾迪杜高普今場攻入45分。（美聯社）

字母哥封阻片段：

公鹿贏波後，提早3場鎖定常規賽冠軍，也是東岸首名。字母哥賽後說：「我認為球隊打得好好，保持鎮定。他（比歷素）在首節被逐回更衣室後，但之後每個人都加把勁。各人入波，努力防守，打得更落力，這是十分重要的。」

在1976年，渣巴贏得常規賽MVP，公鹿又得常規賽冠軍。究竟公鹿能否自45年前以來，再次同時得常規賽冠軍兼有球員贏MVP呢？被視為今季常規賽MVP大熱的字母哥則說：「我不喜歡談論自己及MVP。就像我之前說過，只要球隊一直贏波，一切就會順其自然而來。」

76人對公鹿精華片段：

同日另一場NBA常規賽，勇士作客輕取湖人，108：90勝出。勇士贏得相當輕鬆，首節已經領先39：12，甚至可以誇張地說，之後3節都彷如垃圾時間。雖然勇士贏波，但史堤芬居里（Stephen Curry）手風極差，9次三分起手，僅入一球，全場14射只得7分。全場最高分的球員是勇士中鋒吉辛斯（Demarcus Cousins），他上陣24分鐘便射入21分。勇士以54勝24負列西岸第一，以兩場領前金塊。

居里今場手感極差，9次三分起手僅得一中。（美聯社）

勇士中鋒吉辛斯（Demarcus Cousins）射入21分。（美聯社）

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