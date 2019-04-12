2018／19年季後賽終於來臨，即使沒有LBJ的身影，西岸仍舊精彩，常規賽要打至最後一場才決定最終排名，激烈程度可想而知。季後賽即將開始，最多球隊會問的問題，相信如是：西岸有任何一隊，可以成為金州勇士的攔路虎嗎？ 撰文︰葉天佑

勇士vs快艇：快艇破蛋當贏

金州勇士首輪面對快艇的結局，相信大家心中有數。快艇季中將當家球星Tobias Harris交易至76人，外界視為重建舉動，可是球隊上下卻「玩鋪勁」，終以老八身分進入季後賽。快艇以Danilo Gallinari與第六人Lou Williams為球隊得分基礎，防守端上則靠雙衛Patrick Beverley 與Avery Bradley，惟其他球員都乏善可陳，要在季後賽上抵擋勇士五巨頭的進攻火力，恐怕只能有心無力。即使綠葉偶有佳作，發揮小宇宙，相信頂多只能在主場勉強偷雞「破蛋」，勇士首輪應該輕鬆過關。

DeMarcus Cousins（右）加盟後數據愈來愈好，填補了勇士的內線空缺。（資料圖片）

▼NBA季後賽首圈賽程（按圖放大）▼

+ 5 + 4 + 3

勇士防守不進反退 衛冕有危機

勇士即使首輪輕鬆過關，不代表季後賽之路將會平坦。勇士防守端上的力量在近兩季明顯比以往鬆懈。2016／17年賽季，勇士67勝15負，防守排名守在聯盟第二位，去季一下子跌出十大，排十一位，在西岸決賽與火箭殊死戰中，要不是Chris Paul在天王山之戰傷退，勇士極有可能被火箭擊退。本季簽下表弟DeMarcus Cousins，五星戰隊在進攻端上多點開花，使勇士成為聯盟進攻能力第一的球隊，惟防守不進反退，再跌兩位至聯盟第十三。

常言道「進攻贏比賽、防守贏冠軍」，防守缺陷將成為勇士衛冕的不安因素。勇士的其他不安因素，待第二輪對決時再與各位分享討論。

居里在常規賽未有去盡，有充沛能力應備季後賽。（資料圖片）

快艇得分平均，Lou Williams於後備席的搶分能力極為重要。（資料圖片）

火箭vs爵士：矛盾對決拉力賽

勇士第二輪將遇上火箭與爵士的勝方，此系列賽相信硬仗連場。火箭在季初意外低沉，經歷「甜瓜」安東尼之亂後，James Harden單天保至尊，一步一步將火箭從低谷救回來，場均36分亦令他連任MVP的呼聲日高。然而，爵士不是省油燈，即使他們沒有強如James Harden 的MVP級數球員，憑團隊整體戰打出成績，恍如數年前的灰熊。靠着全聯盟次佳防守陣，矛盾大對決隨時打足七場。

金塊終於打入季後賽，Nikola Jokic對LaMarcus Aldridge將左右金塊對馬刺的勝負。（資料圖片）

金塊vs馬刺：季後賽老手以下犯上

另邊廂，金塊時隔五年，人事幾翻新後終再嘗到季後賽的滋味，與馬刺在首輪狹路相逢。金塊雖然排在西岸第二位，但只比馬刺多勝六場，球隊上下的季後賽經驗匱乏，三小巨頭包括中鋒Nikola Jokic、雙衛Gary Harris與Jamal Murray，至總教練Mike Malone都無任何季後賽經驗。

相反，馬刺破紀錄連續22年闖進季後賽。總教練Gregg Popovich的老謀深算，領導馬刺在明星賽後脫胎換骨，愈打愈好。隊中主將DeMar DeRozan與LaMarcus Aldridge都是季後賽常客，論經驗與應付臨場壓力，馬刺勝過金塊，隨時上演下克上翻盤好戲。

火箭的James Harden能否撕破爵士防守?（資料圖片）

拓荒者Vs雷霆：雙子大勇 雷霆高一線

拓荒者則要想辦法應付「剋星」雷霆，他們排名較高，但常規賽四戰雷霆，全數敗陣。而雷霆落得第六位出線，純粹因明星賽後一度陷入小低谷，在常規賽最後及時振作，以一波五連勝的姿勢進入季後賽，當中絕殺火箭一仗，強度堪如季後賽。Westbrook今季完美轉型，助攻榜登上第一位，賽季再度場均大三元，Paul George 回復MVP級別得分身手，更恐怖兩人同樣變成「神偷」分別在偷球榜第四及第一。美中不足的是Andre Roberson鐵定無法回歸，但現時雷霆的鐵壁防守足已教人聞風喪膽，加上拓荒者過於依賴Damian Lillard與CJ McCollum的進攻能力，對於雷霆來說更易作出針對性的防守部署。只要雷霆保持穩定，佔下風的似乎是擁有主場優勢的拓荒者。

雷霆的Paul George 季尾受傷患影響，未知能否在季後賽交出最佳表現。（資料圖片）

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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