NBA季後賽西岸第一輪比賽相當精彩，快艇打出鬥志波，作客31分落後下逆轉勇士，創造歷史，另邊廂哈登無人能擋壓著爵士來打，但論觀賞性，馬刺對金塊與拓荒者對雷霆兩組對決更引球迷注意，屹立季後賽二十年的馬刺告訴重返季後賽的金塊，季後賽鬥智鬥力鬥經驗，與常規賽不可同日而語，雷霆就最教球迷痛心，頭兩場打出整季最惡劣的進攻表現，結果使得拓荒者輕鬆守著主場優勢，及後第三戰雷霆回復恐怖本性，防止走進落後三場的不歸路。（編按︰本文4月20日完成，今天部份比賽已打至第4場） 撰文︰葉天佑

薑絕對是老的辣

金塊首場季後賽在主場上演，由連續兩季飲恨成為「九弟」，搖身一變成為西岸二哥，滿場球迷滿心期待，第一場卻被馬刺一盤冷水倒頭淋，整場比賽都成功控制節奏，壓著金塊來打，更令人驚喜是馬刺控衛Derrick White，這名2017年第二十九順位的新人從無得到太多注意，季後賽卻異軍突起，殺金塊一個措手不及。

第一戰第四節最後6.9秒，LaMarcus Aldridge於罰球線上準備投球，把比分拉至99︰96，當刻馬刺總教練Popovich在場邊與Derrick White耳語，從咀型上大約得知Popovich似乎告訴Derrick White罰球後必須全場壓迫，而對手將會在半場位置設下單擋掩護，事情發展仿如劇本，金塊底線開球後，Derrick White一邊防守一邊向後望早作準備，結果在半場繞過掩護的同時從旁將Jamal Murray的球偷走，直接鎖定勝利，亦為教練Popovich帶來執教生涯的第1413場勝利，成為歷史第一。

Jokic能傳擅射，是金塊進攻泉源。（資料圖片）

NBA季後賽得分前5（截至4月21日、按圖放大）

及後第三戰Derrick White全場轟入36分5籃板5助攻，對上一次能在季後賽單場轟入35分5籃板5助攻的二年級生，他的名字叫Dwyane Wade。要數潛力，金塊的Jamal Murray絕對不輸Derrick White，第二戰單天保至尊，第四節狂轟二十一分成功守著主場。目前場數打成2︰2，但相較之下，金塊依靠球員的爆發，馬刺卻有穩健體制讓綠葉開花，經驗是兩隊的關鍵分野，此系列賽馬刺仍舊看高一線。

Popovich的臨場反應，令馬刺在比數接近的比賽勝出機會提高。（資料圖片）

NBA季後賽得分最高球隊前5（截至4月21日、按圖放大）

雷霆玩命輸自己

雷霆季後賽最不安的因素在首輪即表露無遺，幾乎可以用炸彈來形容，一如常規賽，雷霆欠的就是「穩定性」，頭兩場三分命中率居然只有百份之15至16，進攻完全當機的情況下，整隊球隊的節奏完全被打亂，拓荒者雙衛Damian Lillard及C.J. McCollum.在主場揚眉吐氣，更要稱讚中鋒Enes Kanter的表現非常稱職，不論是為雙衛作工兵型掩護立體進攻，或自己在低分得分都如魚得水，身為前雷霆一份子的他熟知打法，為拓荒者打下強心針。

Westbrook與尼拉特互爆，左右雷霆與拓荒者勝負。（資料圖片）

雷霆第三戰回到主場後回魂，尤其是主將Westbrook宇宙大爆發，全場33分11助攻及5籃板，更重要是帶動了綠葉球員Dennis Schroder、Jerami Grant與Terrance Ferguson的發揮，當雷霆進攻暢通無阻時，憑著他們一貫優秀的防守就能夠壓著拓荒者者打，然而問題最大的是Paul George 的狀態令人擔心，肩傷仿佛仍舊有影響，欠缺他的進攻能力，雷霆在季後賽絕對難以走遠。

現時雷霆追回場數1︰2，但仍舊處於逆勢，假如成功守住主場打平場數，雷霆必須想辦法在作客拿下第五場天王山之戰，否則雷霆將會很大機會面臨連續三年一輪遊的不堪結局。

由於Nurkic受傷，拓荒者以Kanter（中）頂上，與老友Adams比併。（資料圖片）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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