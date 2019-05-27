三十有四，明明向老婆承諾減少打波時間，由本身效力四隊減至兩隊，但最後同時披上六支球隊的戰衣，一星期至少打三場比賽。充實籃球生活的代價，是承諾會帶老婆到附近比賽場地「食好西」，也是另類的幸福吧。 上星期日一口氣打三場地下聯賽的季後賽，最後一場是與中學師弟Arthur帶領的「麗港城勇士」，在HKFBL D4的4強戰，對戰有高大靚仔台灣中鋒#26 Aaron Chen帶領的DNM。賽前不少隊友擔心難以守死這位高大台仔中鋒，我卻勉勵大家，除非敵隊球隊全是乙組或以上水準的球員，否則在水準相近的聯賽中，只要戰術執行得宜，要爆冷獲勝，並非遙不可及。 撰文︰邱益忠

我們的防守策略包括：

（1）高大台仔中鋒在弱邊要波時，必須要站在他身前，減低他觸球機會。 （2）當台仔中鋒持球進攻時，只需舉高雙手干擾，不要有無謂的犯規動作（簡單來說是敵動，我不動）

賽前11.4分＋8.2籃板的台仔中鋒在該場比賽依然搶下8球籃板，然而8射2中下僅射入4分，是我們贏波的關鍵。

當然，「麗港城勇士」不是多倫多速龍，台仔中鋒也不是字母哥艾迪杜高普 （Giannis Antetokounmpo），然而公鹿連輸四場的原因，正正與我們那場比賽中，引到對方的中鋒在不擅長的地方進攻。

上星期日一口氣打三場地下聯賽的季後賽，最後一場是與中學師弟Arthur帶領的「麗港城勇士」，在HKFBL D4四強戰，對戰有高大靚仔台灣中鋒#26 Aaron Chen帶領的DNM。（作者提供）

字母哥確實有無窮無盡的天賦及出色的制空能力，但在速龍一眾球員磨練出利爪下，這名巨鹿侯突然變為BB鹿。每次一拿到球，速龍球員無論是小加素（Marc Gasol）、鮑維（Norman Powell）或施亞琴（Pascal Siakam）便會進行夾擊，迫他離開得分有利區。別看小加素隨著年齡老了慢了幾拍，他的補位以及舉高雙手干擾的威脅力依然相當有效，由其是拍了一下即刻縮手避免犯規的老鬼波，值得我們學習。

最印象深刻的一球，是Game 5第二節時字母哥在罰球線前三步接到米杜頓（Khris Middleton）的傳球後，除了尼納特（Kawhi Leonard）擋在前路外，小加素及雲菲特（Fred VanVleet）立即放棄自己防守對象，立刻施展三人夾擊。

字母哥仍需要磨練經驗。（資料圖片）

公鹿自由身球員（按圖放大）

字母哥入楔分球有待加強

那一球字母哥經驗不足，拍了一球才在窄位彈地傳給底線的比歷素（Eric Bledsoe），但因為那一下拍球及彈地傳球，讓施亞琴多了半秒快速地補防，利誘比歷素傳給中鋒盧比斯（Brook Lopez），儘管盧比斯可以起手三分，但公鹿節奏已被破壞。

公鹿輸的四連敗中，字母哥得分為24分、25分、12分及21分，籃板為6、10、23及11，明顯效率大大降低。很多時他的突破入楔變了沒頭沒腦的進攻，不是Air Ball，便是出界，即使能夠傳給隊友，也非流暢的傳球，間接「封殺」射手的手感。

字母哥需要加強外圍投射命中率。（資料圖片）

其次是字母哥的罰球命中率大跌，近4場36次罰球僅中17球，奧尼爾後繼有人這個只是冷笑話，最重要是敵對球隊可以不斷派人用犯規戰術。全個球季唯一四連敗，出現在不應出現的時刻，對年輕的公鹿球員來說，是一次難忘的經驗。

公鹿會否續約兩大高大射手盧比斯、米路迪（Nikola Mirotic）、雙能衛柏格登（Malcolm Brogdon），還是再在自由市場尋找合適的三哥，讓字母哥可以真正解放天賦。

公鹿教練Mike Budenholzer令球隊戰績上揚。（資料圖片）

盧比斯進步良多

筆者一直不認為盧比斯在2012/13球季值得入選明星賽（當季場均19.4分＋6.9籃板），一個不懂搶籃板的中鋒何德何能成為明星球員？但近三季看到盧比斯轉型為三分射手，特別在場均起手6.3次三分波比4.9籃板還要多時，他為傳統中鋒射出一條新血路。

今季以超低薪338萬美元加盟公鹿的盧比斯，相信季後要簽下一紙千萬年薪絕不困難，問題是他會繼續披上公鹿球衣還是另投新隊？

Brook Lopez射程出色，防守亦不時貢獻封阻，以薪金而言絕對超值。（資料圖片）

「腦衝血」打法不足夠

盧比斯在公鹿的最大作用是用三分波拉開更多空間，而在公鹿一眾球員未能搶分下，他的二次補籃及半歐洲步上籃也是相當重要的得分之泉，留或不留，相信管理層相當頭痛。

現時年薪1,300萬美元的米杜頓，今夏九成跳出合同，以簽下一份高薪合同，在沒有太多純射手在自由市場出現下，公鹿管理層與他續約也是預期之內。熱火的33歲老將積格斯（Goran Dragic）會否是穩定軍心的合適人選？但他似乎不會隨意低薪加入任何一支球隊，始終今夏這份合約很可能是他最後一份NBA合同。

輸波不可怕，最重要是知道輸波的原因，擁有字母哥的公鹿，在未來幾年依然是東岸前三的強隊，但要再進一步殺入總決賽及稱霸，字母哥及一眾隊友需要知道，「腦衝血」打法是不足夠的。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】