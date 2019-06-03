落後0：1，KD歸期未定，勇士必須確保總決賽第二場必須扳回一場，才有望保住三連霸的霸業。今場勇士教頭卡爾（Steve Kerr）變陣，將「表妹」DeMarcus Cousins放回正選陣容，上篇我曾說過表妹的「明星光環因傷勢而暗淡」，確實他的步伐及活力因此受到影響，但他閱讀比賽的能力及觸感卻未有減退，6球助攻無論是傳給走空的隊友，還是傳給三分線外的射手，都叫人拍案叫絕。 撰文：邱益忠

說實話比他11分+10籃板的數據更價值連誠。有兩球搶籃板後的保護動作，打中前鋒的朋友一定要學習一下。有一球表妹搶下防守籃板後，洛利（Kyle Lowry）從後「打荷包」打手，表妹隨即影帝上身，表情狀甚痛苦，成功搏到球證的「關愛」。你認為一個7呎的硬漢會怕一個小矮人的拍打？

筆者經常聽到隊友或對手不時質問球證為何不吹，或笑筆者一入鍥上籃只大嗌便搏foul成功，要知道球證都是人，有時「睇漏眼」或慢兩拍很正常，大嗌不一定搏到Foul，但至少喚醒到球證的注意，提高他吹罰的機會（前題是對方真的有犯規）。

DeMarcus Cousins在總決賽第2場擔任正選，取得11分、10個籃板、6次助攻。（AP）

曲克（Quinn Cook）今場三分波5射3中。（Getty Images）

少了「執分男」杜蘭特（Kevin Durant），看到卡爾由西岸決賽開始多用了後備球員如三分射手曲克（Quinn Cook），今場他三分波5射3中，令我想起東方龍獅的楊睿騏，在上季甲一總決賽Game 5突然撻著射入三分波。當然在比賽層面上，楊睿騏那三球對比賽局勢有更深遠影響，但也要讚一下曲克開始融入球隊體系，如果再敢於起手，成為球隊穩定的救火隊成員，前途會更光明。

保格在三分線外的夾擊以及防守上的經驗，成為勇士的保護罩。（Getty Images）

薑是老的辣，這句話永遠無錯。老將保格（Andrew Bogut）即使年滿34歲，令他在球場上像一隻老龜，以為他跟不上快速節奏，他在三分線外的夾生擊以及防守上的經驗，讓勇士多了一個重要的保護罩，說實話，這是已離隊的麥基（JaVale McGee）一直欠奉的。

至於前FMVP伊古達拿（Andre Iguodala）8分+8籃板+6助攻未必比K湯臣（Klay Thompson）及咖喱仔的23分搶眼，不過最後那一球同對方Say Bye Bye的三分波，讓咖喱仔在最後關頭突然將籃球拋上空中換來T Foul的舉動變得更相形見絀。

伊古達拿在關鍵時刻射入三分球，為勇士在總決賽第二場奠定勝局。（AP）

勇士和速龍球員在籃底爭持激烈。（AP）

速龍今場三分波38射僅11中，以及內線把握也不見得出色下，即使全隊怒搶15球進攻籃板，也無力改變落敗的結局。不少速龍迷也嘆言，如果能夠把握其中兩三球，戰局可能不一樣。

今場尼納特（Kawhi Leonard）手感冰冷，賽後看數據才驚醒他有34分+14的超神表現，當外線失準時，他拼命剷入籃底取分，或用出色的跳躍力搶下籃板，不愧是2014年FMVP，以身作則的打法感染隊友齊上齊落。

尼納特在外線失準時，拼命剷入籃底取分。（AP）

第二戰只輸5分，對速龍不是壞事，即使KD趕在第四戰復出，也不可判速龍死刑。但當勇士用上十人陣容及多重配搭後，速龍依然只死用八人陣，在7場4勝制上未必是好徵兆。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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