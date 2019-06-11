【女籃】均安把握力略欠　不敵偉邦錄三勝兩負

上場不敵安邦的均安，今場（11日）來勢洶洶，皆因要劍指四強的偉邦，接下來的三場硬仗可是一場都不能失。 對上均安的今晚，鎂光燈不再只投射在李祉均身上，而是點點開花的結果，其中陳欣汶的三球三分建功，助偉邦最後以59：48勝出。

兩隊開局由外線開火，陳曉瑩射入三分後均安打出9：3的攻勢，均安形勢較佳；但偉邦及時入局，莊嘉敏籃下命中，李祉均三分接連反手鏟籃博得「And-1｣ 追平11：11。

偉邦換入協恩三位「當家」主將，乘均安傳球失誤，多次打出快攻；均安嘗試用外圍攻籃，王文詩三分發炮，黃靖浠和王宝詩中距離起手，仍未能拉開比數，第二節落後23：25。

陳欣汶擔起大旗，下半場連入13分拉開比數。（張倩儀攝）

偉邦經上場的挫折後，球隊重新振作，即使身型不及對手仍極力衝搶。（張倩儀攝）

換邊後，雖然均安多次殺入籃下，切入分球讓內線的蘇楚堯等單打，但手感略欠，籃板也在偉邦的衝搶下失勢。

第三節兩隊仍互有攻守，未能拉開比數之際，偉邦的陳欣汶連轟兩球三分，再補籃一口氣連取8分，偉邦領先45：34。

偉邦全靠吳欣潼及時的快攻和放籃咬住比數。（張倩儀攝）

雖然均安壓入籃下單打在身高上有優勢，但在多方的夾擊下上籃的把握力大大下降。（張倩儀攝）

陳欣汶火力全開，第四節上陣再射入第三球三分和「Long Two」；均安在偉邦的防守陣中難以起手，惟鄧芝婷捕到位置射入三分，蘇楚堯也在籃下「瞓身」上籃打出「And-1｣。

但均安的個犯隱憂爆發，蘇楚堯五犯離場，均安也大勢已去，時間的流逝分差卻仍維持10分的差距。陳欣汶「歐洲步」快攻引起歡呼聲，而偉邦繼上場的低落後，以59：48取回勝利。

+ 6 + 5 + 4