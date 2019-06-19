【女籃】安青戰勝安邦劍指四強　射手滿門轟7球三分

劍指四強，對於暫時兩勝兩負的安青，接下來的每一仗都必須要把握好。 周三（19日）對上安邦開段略為手緊，但第二節始找到方向，盡用球隊所有射手火力，全場射入7球三分，將10分的分數優勢延續到最後，以65：52勝出。

開局安青先以罰球「開齋」，善用速度，一搶到籃板馬上向前推；雖然對手安邦內線有身高優勢，但「安青孖寶」盧曉芳和唐曉蕾仍然放膽攻入內線，造成安邦的犯規問題。

唐曉蕾三分得手，再有古芷程跳投，安青打出一段7：2攻勢；安邦換入黃鳳川捕到空位射入三分，隊友隨後也發力，何冠欣和黃琪琪先後射入「Long Two」反超，但張華倩三分得手，安青首節以11：9領先。

黃琪琪今場手感不俗，多球「Long Two」得手。（張倩儀攝）

起初安邦要殺入內線都頗有難度，因安青夾擊快，起手都成問題。（張倩儀攝）

第二節安青多炮輪流發射，唐曉蕾中距離命中後，盧曉盈一換出也交到貨射入三分。

安邦也不「輸蝕」，胡心頤連續轟入兩記三分球，黃琪琪也再射入中距離，但籃下反而難攻，被安青二人包夾連起手都有困難。

安青愈射愈順，鄭永珊也在籃下開弓，加上古芷程連取五分拉開至33：22。

安青比對手打少一場，現錄三勝兩負成績。（張倩儀攝）

+ 12 + 11 + 10

易邊後安青的火力漸弱，雖然古芷程和唐曉蕾多起手，但也「𠺘」出，加上難攻入內線只好調整。

安邦多次殺入籃下，馬丹鳳接應外圍單打得分，黃琪琪則在零度發炮，但第三節比數仍維持10分差距 ，安青續以46：36領先。

唐曉蕾今場轟入27分，助球隊取得重要一勝。（張倩儀攝）

安青多次「猜空」讓內線的鄭永珊和許芷瑜發揮，屢次入楔成功，另外唐曉蕾也看準安邦的漏洞，急停跳投頻頻奏效，拉開15分距離。

安邦「雙塔」此時繼續壓入內線勾手，趙嘉渝也帶球「扭過」多位對手上籃得手再射入「Long Two」，關鍵時刻唐曉蕾再轟入三分，令安邦依然難以拉近比數，最後安邦以52：65敗陣。