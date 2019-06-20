【女籃】南華首節大比數拋離警察　喜奪今季第二勝

開季仍未取下首勝的警察今場（19日）對上南華，處降班邊緣的警察，經過今場後又變得更危險，皆因第二節才入局，到末段要追分也有心無力，最後只能以53：68憾負南華。

甫開賽南華趁警察未有狀態先以大比數拉開，警察相當手緊，加上籃板被對手壟斷欠缺第二次攻籃機會，首節就大比數落後2：19，僅由陳芷筠的零度中距離打開紀錄。

調整過後，在陳穎君控球帶動下警察攻勢增多，與郭芷菁多次切入，以彌補外圍欠手感的缺點；南華多次送入籃下讓陳靜珩放籃，加鄺曉琳三分得手，半場領先35：16。

陳穎君今場攻入17分，為警察造出許多攻勢。（張倩儀攝）

因警察首節落後太多，導致下半場追分難度大增。（張倩儀攝）

下半場警察狀態漸佳，籃板有張婉珊和陳愛華包辦，為隊友製造更多機會，但始於防守腳步和夾擊未及對手，多次讓南華輕易上籃。

陳穎君和李倩雯在外線開火，李倩雯射入三分，隨後黃朗晴亦射入三分回應，南華繼續以50：33領先。

南華首節拉開16分，第二節顯然有點鬆懈，但最後仍守全勝利。（張倩儀攝）

警察雖然上半場落後太多，但隨後打出爭氣波，一方面有李倩雯三分起手，另一方面有郭芷菁和陳穎殺入籃下。

南華被警察狂追，見勢色不對重新換入正選班底，最後守住勝利，以68：53拿下今季聯賽第二勝。

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