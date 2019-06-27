【女籃】福建不敵偉邦多點開花　兩隊並列榜首

偉邦兩日前擊敗七喜，成功爭取最後一個出線機會，「Southern Or Home？」明確地來到了修頓。

今日女甲的首場季後就迎來強勢的對手福建，但勢如破竹的偉邦似乎沒有膽怯，反而大膽起手，用盡己隊年青和具體力的優勢打出自己風格，雖然末段福建有卓婷轟入三球三分，但仍無阻偉邦以65：52勝出。

劉芳盈和陳欣汶雖然今早九時出戰學界籃球馬拉松，但直到今晚女甲也跑得像不廢吹灰之力，更獨取14分。（張倩儀攝）

李祉均火力全開，獨轟25分如無人之境，被夾擊時也造就隊友得分。（張倩儀攝）

福建內線佔優，陳偉萍籃下開弓不久就獨得5分，但李祉均今場手感火熱，一連轟入兩球三分。

偉邦繼生死戰擊敗七喜，擠走均安奪四強最後席位後火力全開，每一球都「瞓身」搶奪，陳欣汶籃下接應劉芳盈的飛身救波放籃，但另一邊的福建有卓婷偷波快攻得手，偉邦首節僅落後10：11。

陳欣汶及時在李祉均被守死之際站出來，獨得22分助球隊大破強敵。（張倩儀攝）

+ 9 + 8 + 7

陳偉萍首節尾段一分鐘內錄兩犯，讓福建隱憂漸現，但入替的石文雅也相當落力，即有中距離入球。

偉邦除了李祉均大膽開火，更有劉芳盈和陳欣汶在禁區穿梭捕位，李祉均連轟4分，再有陳欣汶博得「And-1｣ 加急停跳投命中。福建雖然處下風但極力趕上，劉常學兩度中距離得手，無奈偉邦手感發燙，陳欣汶射入三分，李祉均亦盡顯師姐風範再射入三分，半場打出22：8的攻勢，領先32 ：19。

卓婷末段發力，三球三分振奮士氣但仍未能反勝對手。（張倩儀攝）

換邊後，偉邦依然保持氣勢，但福建有黃芷晴射入三分，再有劉常學穩定的中距離。李祉均絲毫沒有鬆懈，三分再中，加上陳欣汶繼續利用自己活力，箭頭大走快攻，保住15分差距。

尾段卓婷打出身價，射入三球三分撐住全隊，再有任栩燕偷波快攻，但仍未能追回分差，最後福建以52：65不敵偉邦。