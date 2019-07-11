【女籃】安青四強三仗皆北　「很多不足仍未改善到」

偉邦和安青完季的一場來得特別平靜，心知已無力爭標，但仍想以一場勝利為今季做個總結。

位列第四、帶着最低配分打入季後賽的偉邦，首仗雖然打敗常規賽冠軍福建，但因上場不敵七喜，冠軍夢碎；另一方，常規賽成績位居第三的安青，先後敗在福建和七喜手上，今場（11日）對上偉邦，爭取打入四強的首場勝利。

雖然兩隊都相當手緊，但在關鍵的第四節安青無力抵擋偉邦眾人的發力，最後以59：71再吃一記敗仗，未能獲得一勝。

安青看準偉邦內線的漏洞，上半場多在籃下開弓。（張倩儀攝）

唐曉蕾今場相當手緊，第三節才「開齋」。（張倩儀攝）

慣常入局較慢的安青首節被偉邦主導，莊嘉敏表現「醒神」，把握先機半節射入6分，隨後莊嘉敏和李祉均各射入一球三分，拉開18：10。

但第二節開始，安青進入狀態，相對下偉邦就更手緊，李祉均和陳欣汶輪流殺入內線不果，被安青搶到籃板大打反擊。

李祉均上半場屢射屢「炒」，終末段回魂，今場攻入15分。（張倩儀攝）

安青除了有古芷程快攻「And-1｣ 搶分，交入內線也有陸少蕋接應放籃，集中火力進擊偉邦籃下；偉邦也一度自亂陣腳，交出多次失誤和傳出界外，但憑劉芳盈罰球命中，偉邦被安青打出10：1的反擊後，稍稍挽回劣勢，半場領先31：29。

莊嘉敏首節撐起全隊，內外皆得，今場射入15分。（張倩儀攝）

半場調整過後，偉邦重拾信心，李祉均一出就在切入放籃博得「And-1｣ ，但安青的古芷程也不甘示弱，以一球擦板三分振奮士氣，偉邦被追得只剩一分優勢。

吳欣潼和唐曉蕾相繼「開齋」，安青善用射手優勢，張華倩和李麗娟各射入三分從後力追，但第三節仍以44：46落後。

陳欣汶多場大賽後手感和狀態依然大好，打法也愈見成熟，擔起得分重任。（張倩儀攝）

偉邦第四節回魂，陳欣汶也博得「And-1｣ ，主力李祉均招牌中距離跳投也得以調整射入，再轟入三分拉開10分。雖然尾段唐曉蕾射入三分，偉邦也有徐穎榆五犯離場，但無阻偉邦以71：59｢撼贏」安青。

+ 4 + 3 + 2

和兩年前一樣，安青千辛萬苦打入修頓，最後還是以第四名作結，沒有贏一場絕對不滿意。今季表現愈見突出的古芷程笑言今年大不同：「兩年前是我第一年來安青，作為甲組初哥，不太清楚發生過什麼事就過了，今年責任變得大很多。」

因為多以第六人入替的她，今年終於擔正打正選，出場時間自然增加，在球隊角色不同發覺自己還有很多進步空間：「見到自己一直不足的問題還未改善，就是三分不足，其實真的沒有藉口。」

古芷程直言又是身四名作結，實在是不滿意，球隊還有不少問題要改善。（張倩儀攝）

目標殺入四強，就算多不滿意，安青今季也算是目標達成。「可能我們比其他球隊的進步不夠快，季中發現問題也改得不夠快，開季表現會比入四強好。」

球技也許確有改善空間，但最大的問題卻是另有原因：「球隊整體的心態比較弱，因為大家的自信和霸氣不足，常常想靠其他隊友而不是先想自己。」她笑說：「下年除了四強，當然是想冠軍！」改善問題繼續前進是安青完季的重要任務。