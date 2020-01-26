【NBA】LBJ砍29分生涯積分過高比拜仁　湖人91：108遭76人大炒

湖人周日（26日）作客東岸勁旅76人，雖然以91：108輸波，但勒邦占士（LeBron James）心情依然不錯，因為他在NBA累積得分榜超越「紫金軍團」一代名將高比拜仁（Kobe Bryant），成為累積得分榜第3位。

勒邦占士今仗交出29分、8次助攻及7個籃板的數據，另有8次失誤，其拍檔安東尼戴維斯（Anthony Davis）今戰22射13中，當中包括兩個三分球，並有7個籃板、2次助攻，但自己亦有5次失誤。湖人全場受制於76人，終以17分之差大敗，吞下今季第10場敗仗。

安東尼戴維斯今仗得分全隊最高，但仍未能助球隊挽回劣勢。（路透社）

LeBron James今戰得29分，輸波表現十分高興可以與高比拜仁的名字相提並論。（美聯社）

不過，輸波無損勒邦占士的心情，這名35歲老將今戰只需18分，就可於累積得分榜超越高比拜仁，他於第3節剩7分23秒一次上籃得手，成功爬過生涯得33643分的Kobe，成為得分榜第3位；戰畢今仗後，占士暫時累積33655分。效力過騎士、熱火的LBJ去季轉投湖人，今季終於超越生涯只效力湖人的「One Team Man」拜仁，賽後的興奮實在難以想像。

NBA得分王前5名（按圖放大）

LBJ波鞋向高比拜仁致敬。（網上圖片）

波鞋向Kobe致敬

曾自詡世上最佳的LBJ賽後客氣地說：「我很高興能與高比拜仁相提並論，他是籃球史上最偉大球員之一、湖人史上最偉大球員之一，他有兩件球衣高掛在史達普斯中心，這實在太瘋狂了。」LBJ又於自己的波鞋上寫上「Mambe 4 Life」'「8/24 Kobe」，以示對這位大前輩的尊重。Kobe亦於twitter恭賀勒邦占士：「繼續向前奮進吧，占士。向我的兄弟致敬！」並加上「#33644」的Hashtag。

施蒙斯今戰表現全面，是贏波功臣之一。（路透社）

76人今戰雖然沒有手指韌帶撕裂的星級中鋒艾比迪（Joel Embiid），但施蒙斯（Ben Simmons）及杜比亞斯夏里士分別攻入28、29分之下，取得了艾比迪傷出後第6勝，戰績改寫至30勝17負。施蒙斯今戰十分活躍，得28分外，還貢獻了10個籃板、8次助攻及4次偷波，表現相當全能，但亦有5次失誤。