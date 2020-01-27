【高比拜仁墜機亡】多隊以24秒違例致敬Kobe　崔楊格改穿8號球衣

NBA名宿高比拜仁（Kobe Bryant）與13歲的次女Gianna墜機身亡，昨日多場NBA常規賽在一片愁雲慘霧之中展開，其中馬刺對速龍的比賽，兩隊開賽故意各一次24秒進攻違例，向曾經身穿24號球衣的高比拜仁致敬。

當地時間昨日（1月26日）早上， NBA名宿高比拜仁在直升機意外中墜機身亡，終年41歲；他的13歲女兒Gianna亦罹難。昨日多場NBA比賽前，各隊球員及教練陸續收到噩耗，紛紛在比賽中向高比作最後致敬。

在馬刺對速龍的比賽，速龍首先搶到跳球，但他們過半場後沒有進攻，直至24秒進攻違例。之後輪到馬刺開波，馬刺同樣帶波過半場後放棄進攻，等到24秒進攻時間完結。在兩次24秒違例後，兩隊球員才懷住悲痛的心情，正式開始比賽。塘鵝對塞爾特人以及紐約人對籃網的比賽，皆以兩隊各一次24秒違例，送別高比這位一代籃球巨星

速龍及馬刺以24秒違例致敬Kobe：

Raptors and Spurs both took 24-second violations in honor of Kobe to start their game.



A “Kobe” chant broke out in the crowd. pic.twitter.com/mHDIcrAY7n — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2020

高比拜仁效力湖人期間曾穿上8號及24號球衣，而這兩件湖人球衣已經被高掛於史達普斯中心。

此外，在魔術對快艇的比賽，快艇先以24秒違例致敬高比，之後魔術開波，沒有帶波過半場，靜待8秒完結，8秒違例。灰熊對太陽以及鷹隊對巫師這兩場比賽都以同樣方式送別高比。

快艇對魔術24秒及8秒違例片段：

不少球員聽知高比遇難的消息後，都流下男兒淚，包括馬刺助教鄧肯（Tim Duncan）。至於馬刺的迪洛桑（DeMar DeRozan）聞訊後大受打擊，要由主帥普波域治（Gregg Popovich）安慰。比賽後，迪洛桑與效力速龍的好友洛利（Kyle Lowry）緊緊相擁。

普波域治安慰迪洛桑：

This hit me hard. Pop consoling DeMar DeRozan before the game tonight. pic.twitter.com/rd9NVHTC4Y — Evan Closky (@EvanClosky) January 26, 2020

迪洛桑與效力速龍的好友洛利緊緊相擁。（網上片段截圖）

迪洛桑自小以高比為偶像，對於高比逝世，他賽後說：「我是一個父親，我難以想像這樣的事，今日真是非常傷心的一天。」當記者問題高比對他的影響時，迪洛桑說：「是所有，是全部，我所學到的一切都是來自高比，是一切，如果沒有高比，我不會在這裏。」

鄧肯也忍不住淚水：

Heartbreaking images from the #Spurs game by NBA TV. Tim Duncan, Becky Hammon, and Sean Elliott in tears from today's news about Kobe Bryant. pic.twitter.com/m8Yb7IOtuR — John Elizondo (@johndelizondo) January 26, 2020

鷹隊的崔楊格（Trae Young）收到消息後，開波前與母親相擁，伏伏母親的肩上久久不能自己。他為了悼念高比，今日沒有穿上11號球衣，而是改穿8號球衣上陣。鷹隊一開波的8秒違例也是由崔楊格負責。

崔楊格雖然未跟高比做過隊友，亦未曾跟高比做過對手，但他視高比為良師益友，他在社交網站上留言：「你的所有教誨，你的所有意見，你告訴過我的一字一句，我永遠不會忘記。多謝高比。」

另外，籃網的K艾榮（Kyrie Irving）因個人原因缺席對紐約人的比賽，因為他得悉高比逝世後太傷心。至於在火箭對金塊的比賽，火箭的老將中鋒真達拿（Tyson Chandler）在板凳上哭起來。

真達拿在板凳上哭起來：