【RIP Kobe】美名嘴感動憶高比　「重遇時再次一起買啤酒吧」

高比拜仁（Kobe Bryant）的影響力不止體育界，他生前曾多次成為清談節目嘉賓，美國多個名嘴周一（27日）收起嘻皮笑臉，在節目中感動憶述跟高比的交往，兩大搞笑能手Jimmy Fallon和Jimmel Kimmel都說到哭了。

眾多名嘴之中，Jimmy Kimmel大概是跟高比拜仁感情最深厚一人，過去15年來，高比曾多達15次上他主持的節目，是他擔任嘉賓次數最多的一個，最後一次不過是去年9月的事。

周一節目一開始，Kimmel一反搞笑形象，神情肅穆站在一個背景暗黑的舞台前，說出開場白：「今天的節目會跟平日不一樣。我們沒有現場觀眾，因為昨天（26日）發生的事情，令我們認為不應繼續搞笑，我希望跟大家坦白說明。」

高比拜仁突然離世，Jimmy Kimmel在節目中一反搞笑形象，神情肅穆站在一個背景暗黑的舞台前。（影片截圖）

Kimmel：「他是超級英雄」

Kimmel續稱，「這消息讓我們很多人大受打擊。我知道這並不合理，但他就是一個你永遠無法想像這種事情會發生在他身上的人。」

「他是多麼強壯、英俊、聰明和精力充沛，他是一個英雄」。Kimmel承認「幾乎所有事情也較籃球更重要」，但對他而言，高比就是「正如超人一樣的英雄……一個真實生活中的超級英雄，穿上戲服和一切，跟我們走在一起。」

作為湖人球迷，Kimmel感言：「湖人球迷都知道，他好像可以一直化險為夷的。他總是能夠在最後關頭挺身而出拯救大家，他渴望拯救大家，他有一股頑強意志力，從不放棄。」

Jimmy Kimmel全集節目向高比致敬：

Man, Jimmy Kimmel is a wreck. 😟 He's doing a 1-hour Kobe tribute with no studio audience. pic.twitter.com/NqP8PpBuFl — Ƒunhouse (@BackAftaThis) January 28, 2020

Kimmel說高比「好奇心十分重」，一直渴望學習和進步。「我們喜愛他，因為他是屬於我們的，我們在洛杉磯看着他成長。他初到洛杉磯的時候還是個青少年，跟幾乎所有超級運動巨星不同，自此他從未離開。」

「我在台下跟高比傾談過許多次，多數也是跟他的女兒們有關的。」說到這裏他開始有哭意，「他由退役一刻開始，生活便圍繞着她們。他為她們感到自豪，熱愛父親的角色。」Kimmel的初生兒子曾進行心臟手術，他說高比曾多次問候兒子是否安好。

對於高比昔日亦曾惹下不少麻煩，Kimmel坦言：「我知道他不是個完美的人，我明白這一點。我不是要炮轟他或對自己毫不知情的事情作出判斷。我會說，他熱愛家庭，十分努力工作，曾為這城市很多人帶來快樂，我們會想念他。」

說起今次直升機失事意外還有其他遇難者，Kimmel稱：「沒有一絲希望，全是壞消息，全是壞消息」，隨即開始哭泣，「他是一道耀眼的光，我會這樣懷念他。」

Kimmel說罷對高比的感想，這一集《Jimmy Kimmel Live!》節目沒有如常進行，整集餘下時間，他也在展示昔日在節目中跟高比訪談的片段。

另一名嘴Jimmy Fallon亦在他主持的節目最後一節，向高比致敬。（影片截圖）

Fallon憶述相識當天趣事

另一搞笑名嘴Jimmy Fellon，亦在他主持的節目《The Tonight Show with Jimmy Fallon》的最後一節向高比拜仁致敬。

Fallon說：「昨天（26日）洛杉磯一宗導致包括高比拜仁和他13歲女兒Gianna在內9人死亡的直升機意外，讓全世界也心碎了。」之後他開始憶述兩人相識的經過：「那年高比17歲，我21歲，在一個派對上相遇，我們都是初到洛杉磯，我問他是做什麼的，他說他打籃球。」

他形容兩人一拍即合，派對中途啤酒不夠，高比自願去買，Fallon跟他一起。兩人走到一家店舖，大門卻已上鎖，店內一個男人告訴他們，該店只是負責送貨，不能將啤酒賣給他們。這時高比突然將身分證拍向店舖窗戶，跟那個男人說：「我是湖人球員」，然後他們輕易得到5pack啤酒，成功「拯救派對」。

Jimmy Fallon悼念高比片段：

I will remember you 24/8. pic.twitter.com/9IdJTbFPN2 — jimmy fallon (@jimmyfallon) January 28, 2020

重聚時再一起買啤酒吧

跟Jimmy Kimmel一樣，Fallon說起這段往事時很努力才不讓眼淚流出，「自此以後，多年來每當我們相遇的時候都會為初相識那夜發生的事大笑一番」，他停一停，冷靜下來才繼續，「我們也時常為湊孩子的樂趣，以及嘗試當一個好爸爸而犯下的愚蠢錯誤大笑。」他鼓勵所有人以學習高比和Gianna的方式，向兩人致敬，「愛護你的家人，愛護你的隊友，在健身室較任何人更努力鍛煉。」

最後Fallon感人地說，「高比，當我們再次相遇的時候，我們也要去買啤酒哦」。