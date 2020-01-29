【RIP Kobe】高比好兄弟不止奧尼爾　費沙才是成功背後最重要男人

說起高比拜仁（Kobe Bryant），幾乎每個人都會想起跟他一起奪得首三枚冠軍指環的「巨無霸」奧尼爾。兩人的雙巨頭組合，的確寫下湖人王朝新一頁，不過說到球場上不離不棄的好兄弟，費沙（Derek Fisher）才是第一順位。

1974年出生的費沙，較高比年長4年，由於高比拜仁以高中生身份參加NBA選秀，18歲的他跟22歲的費沙同期加入湖人。

時值1996/97球季，兩個NBA新人均希望爭取更多上陣時間，一次在密爾沃基的單對單練習，他們愈練愈埋身，費沙上籃時高比不停用手干擾他，最後幾乎大打出手。費沙曾在他的自傳中詳細講述當時情形：

「我跟他說，他侵犯了我。他一言不發，只給我一個高比式瞪視。」

「我絕對不會退讓。到下一次他又嘗試侵犯我時，我用力狠狠將他推開。他仍是一言不發，繼續打波。於是我又再犯規，情況愈來愈失控。」

「我們面貼着面似乎在等待其中一方出手，最後我們胸撞胸互相叫罵，即使高比較我高6吋，我也不會退縮，況且我跟這瘦小子差不多一樣重。我覺得受夠了，便說：『你再那樣打多我一次，我們就去隻揪？你明白了嗎？』」

「高比回話說，『為什麼要等？要打就趁現在。』」

「『好吖？』」

同一年成為NBA新人，高比與費沙感情特別要好。（Getty Images）

費沙與高比最初入隊幾乎大打出手，不過最後成為最親密戰友。（Getty Images）

不「打」不相識

費沙說，「幸好最後我們沒有揮拳相向，慢慢讓事情淡化。我覺得經過這次之後，我們對對方的看法有點不同。我們通過彼此的考驗，贏得對方的尊重。」

他已記不起當時誰入波更多，「我入了我那部分，他入了他的部分。每次完成比拼之前，我們都幾乎擊倒對方，所以輪流出現其中一人的表現較好。」

這份尊重是屬於雙方的，「NBA新人那一年，我們在很多個夜晚也在一起，互相戰鬥，打全場單對單比賽。」高比生前受訪時憶述，「我們是一起熬過來的，所以他可以走到我面前說，『高比，你搞砸了』，這是我們虧欠對方的。」

高比與費沙兄弟情（按圖進入）

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大幅減薪重返湖人

高比和費沙一起上陣的後衛組合，加上奧尼爾，為湖人連續在2000至2002年三度稱霸。2004年總決賽不敵活塞，奧尼爾離隊轉投熱火，費沙也加盟勇士。

剩下高比一人獨力支撐球隊，湖人進入一段低潮期。2006年費沙轉投爵士，一年後他因女兒患上眼癌，要求球隊放走他到一個有合適專家為女兒治療的城市。不料在爵士年薪達2200萬美元的費沙，竟自願大幅減薪至1400萬美元加盟湖人。此事令他飽受爵士球迷嘲諷：他無非是想回到湖人罷了。

就是這樣，兩個為籃球癡迷的男子再次相遇，2008年一起再次闖入總決賽，經歷不敵塞爾特人之痛，2009年季後賽快將35歲的費沙備受球迷批評，嫌棄他防守能力不足兼年紀大。他用表現證明自己，2009年跟高比合力再次讓湖人登頂，2010年贏得總冠軍後，高比讚揚費沙是湖人的「心臟和靈魂」。

他們不是一直都在一起，但每一次高舉總冠軍獎座，費沙都在高比身邊，亦只有他一人，跟高比共同分享這五次冠軍喜悅。

費沙曾經離開湖人，成為高比的對手。不過他最後還是回到高比身邊。（Getty Images）

誓替高比完成遺志

高比突然離世，費沙在早晨節目《Good Morning America》向老友致敬，「能跟高比一起在同一個球場、同一個地方工作和生活13年，是一份恩賜。能夠每天看着一個人為爭取成為聯盟和全球最佳球員而付出，是一大幸運。」

球場以外，費沙也看着高比在丈夫、父親角色上的進化，以及渴望在籃球場以外影響社會。他希望能繼承高比的遺志，推動女子籃球發展，「我希望大家可以繼續推動他近期在努力的事，為年輕女孩爭取平等機會。」

費沙在Twitter發文稱難以接受高比已離去的現實，指出對方和同時罹難的次女Gianna的成就會長存於世。（Twitter@Derek Fisher）

高比離去了，留下只有思念（按圖進入）

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