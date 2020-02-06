【RIP Kobe】Gianna中學高掛2號球衣　悼念高比口中的怪獸女兒

高比拜仁（Kobe Bryant）生前說過，妻子Vanessa一直希望生一個兒子繼承丈夫的籃球衣缽，他卻不以為然，以成為一個#GirlDad（女兒的爸爸）為榮。每次說起女兒，他的雙眼都會閃閃發亮，尤其是跟他一樣熱愛籃球的二女兒Gianna Bryant。 不料兩人同因直升機意外離世，Gianna就讀的Harbor Day School，為紀念逝世的Gianna舉行2號球衣退役儀式，期間她的教練說起Gigi生前點滴，盡顯乃父風範。

2018年高比拜仁接受名嘴Jimmy Kimmel訪問，當時幼女Capri尚未出生。Kimmel是湖人狂熱球迷，追問Kobe會否希望與太太追生兒子承繼衣缽，Kobe立即嘴角向下彎，一臉不以為然。他當時隨即表示Vanessa確有此打算，但他只有一句：「我喜愛女兒」。

說起女兒們，高比立即雙眼發亮，如數家珍：「我的大女兒是打排球的，最小那個（三女兒Bianka）太小了，暫時不知道她想做什麼。中間那個跟我一樣是打籃球的，她是個怪獸。」

每次高比說起Gianna，總是笑咪咪，13歲的Gianna盡得高比真傳，打得頭頭是道，高比生前對她的評語是：「她比我更厲害，跟她同一年紀時，我及不上她。」

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高比太太Vanessa發文悼念女兒Gianna

教練：「Gigi演活Mamba精神」

Gianna就讀的Harbor Day School，為紀念逝世的Gianna舉行2號球衣退役儀式，期間她的隊友與教練為Gigi致辭，不過Gianna的隊友可能太過傷心並未發言，由教練代勞，部分成員邊聽邊擦眼淚。「我以曾教過Gianna為榮，她是個勇士。每次落場她也會盡全力，演活Mamba精神。無論對手是誰，她也會以驚人意志力，找出為我們取勝的方法。」

Gianna的教練憶述，在一場準決賽，「Gianna被對手的手肘打中額頭受傷流血，大部分孩子遇到這情況都會退下火線，她卻堅持包紮後繼續上陣。她是球隊最強大動力，時刻充滿爭勝心。」

他指出，「Gigi是我任教20年來遇過其中一個最頑強孩子，表現勇悍出色，帶領球隊。她平均拿到雙雙、部分比賽甚至有三雙成績，很多比賽她都得到20分以上和超過10次偷球。」從教練發言，可見Gianna的表現盡顯乃父高比拜仁風範，體育館內充斥低聲啜泣的聲音。

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最後校長主持球衣退役儀式，他走到被布遮掩的框架前，掀開布簾，表示Gianna的2號球衣已經鑲起，之後會高掛在學校的體育館內。