【RIP Kobe】菲律賓籃球場致敬巨畫　埋藏LBJ拯救貧民窟往事　

高比拜仁（Kobe Bryant）突然離世震撼全球，美國本土以外，最傷感的國度或許是菲律賓。 Kobe逝世後僅24小時，馬尼拉城外一處樓高7層貧民窟正中央，一幅覆蓋整個籃球場的Kobe和女兒Gianna致敬壁畫極速面世，背後又是一段感人至深往事。

「籃球就是我們的信仰。」

如果足球是巴西人的信仰，對菲律賓人而言，他們的信仰就是籃球。

菲律賓首都馬尼拉東南部達義市（Taguig City），繁榮都市內有一個2010年被政府列為危樓的7層徙置區Tenement Taguig。超過半個世紀以來，3000人擠在月租15美元的200呎單位，窄小屋子內沒有自來水，沒有電梯，環境、衛生條件均非常差劣，樓宇結構也不甚牢固。住在這裏的人，大多不以為然，因為他們只要打開窗戶或步往屋外走廊，便可看到希望：樓下被這個「垂直貧民窟」包圍住的籃球場。

Tenement Taguig高比父女巨型壁畫（按圖進入）

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無論多貧窮，籃球就是菲律賓人自小的信仰。（資料圖片／Getty Images）

曾被美國殖民統治近50年，菲律賓對籃球的熱愛從未減退。1965年，Tenement Taguig居民花盡積蓄，在樓下空地興建籃球場，自此成為年輕人樂土。

早前ESPN為這個球場拍攝特輯，還請NBA唯一菲律賓裔球員Jordan Clarkson讀旁白。部分年輕人通過籃球，得到獎學金升讀大學脫離貧困。大多數人看似只是活動筋骨，其實早已借此遠離毒品與罪案。功利一點，當地街場潛規則以勝負作賭注，贏波一隊有錢加餸回家，小小一個籃球場改變多少家庭生活，功德無量。

可是徙置區不敵年月摧殘，2014年10月菲律賓政府下令遷拆Tenement Taguig，以Mike Swift為首一班當地藝術家為引起外界注意，在籃球場舉辦比賽和hip-hop節目，結果相當成功，遷拆令並未執行。之後Swift6個月內兩次再辦，2015年4月開始在籃球場繪畫巨型壁畫。

Mike Shift和一班藝術家在籃球場舉行活動和畫巨型壁畫，成功吸引勒邦占士等巨星注意，間接令Tenement Taguig不用清拆。（Instagram@Mike Shift）

NBA球星名氣「趕走」遷拆令

他這招是希望吸引當時正在菲律賓推出籃球真人騷節目《Nike Rise Philippines》的運動品牌巨擘Nike注意，並且成功了。同年7月，保羅佐治（Paul George）來到Tenement Taguig打籃球推廣有關節目。Swift將照片分享到社交媒體，為吸引大眾注意，他們在籃球場畫上一幅勒邦占士的巨型入樽壁畫，2015年8月21日，「大帝」果然親自來到這個球場。

之後他們每隔一段時間，便會為籃球場「換畫」，由「籃球之神」米高佐敦、菲律賓傳奇拳王柏奎奧（Manny Pacquiao）、搖滾結他手Jimi Hendrix到史提芬居里（Stephen Curry）。根據過往經驗，他們4個藝術家連續繪畫10至16小時，也要3至7天才能完成，當中要用上35加侖油漆。

1月27日馬尼拉早上6時，高比拜仁因直升機意外身亡的消息開始在當地傳開，Swift和夥伴們震驚過後，決定要為高比和他同在今次意外遇難的次女Gianna畫一點什麼。經過這些年的訓練，他們已是熟手技工，不過24小時完成，Swift承認「今次的力量非比尋常」，「人們為作品喝采，但同時也在悼念。這並不好玩，也不有型，只是突然全世界也關注它」。

籃球場變成最美麗畫布（按圖進入）

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Swift在完成作品後，特別在Instagram寫一段長文給勒邦占士，「這是你的球場，那個你曾留下手印、你跟Nike舉行3年活動的地方。感謝你為Tenement Taguig所做一切。」

他希望LBJ可以幫助他們保留這幅高比父女的壁畫，「無法解釋得到，那實在充滿象徵意義，我們確實在那裏感到他的精神所在。」Swift認為，在眾人之中剛好是黑曼巴和小曼巴（指高比拜仁和女兒Gianna）來到拯救，「可以及時讓全世界人看到我們每天如何掙扎求存」。

一幅震撼人心的籃球場壁畫，既是對「大帝」勒邦占士拯救Tenement Taguig的回禮，向「黑曼巴」高比拜仁的最高致敬，同時也是當地人希望借助籃球力量改善生活的窗口。